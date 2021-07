CALCIOMERCATO NAPOLI/ Svanberg nel mirino ma occhio alla concorrenza

CALCIOMERCATO NAPOLI, SVANBERG NEL MIRINO

Il Napoli sta lavorando sul calciomercato così da regalare una nuova competitiva al nuovo allenatore Luciano Spalletti ed i nomi sul taccuino della dirigenza partenopea non mancano di certo. Tra i vari profili seguiti con grande interesse dagli azzurri figura anche quello di Mattias Svanberg, ventiduenne di proprietà del Bologna. Il centrocampista svedese, il cui cartellino si aggiro intorno ai 20 milioni di euro, ha attualmente il contratto in scadenza nel giugno del 2023, ovvero al termine della prossima annata calcistica, ed ora deve decidere se continuare a giocare con la maglia rossoblu rinnovando il suo rapporto con i Felsinei oppure se tentare un’altra avventura altrove. Secondo le indiscrezioni riportate dal Corriere di Bologna, sulle tracce di Svanberg non ci sarebbe però solo il Napoli ma pure altre big del nostro campionato quali Milan, Atalanta e Juventus.

CALCIOMERCATO NAPOLI, CON SPALLETTI SI CAMBIA

Il calciomercato estivo del Napoli si è aperto da diverso tempo con l’arrivo in panchina di Luciano Spalletti al posto di Gennaro Gattuso e questo avvicendamento sta portando la società a vagliare determinate scelte sia in entrata che in uscita. Interpellato ai microfoni di Marte Sport Live, l’ex allenatore azzurro Renzo Ulivieri ha detto la sua opinione su Spalletti spiegando: “Lui è un allenatore sia da bosco che da riviera. Si sa districare in qualsiasi tipo di situazione e con qualsiasi squadra. Ha allenato giocatori di classe ma anche giovani importanti. Condividerà le scelte di De Laurentiis e ne sarà interprete importante.” Intervenuto a Marcanà su TMW Radio, anche Mario Sconcerti ha espresso il suo parere risponendo ai ritorni in panchina di Spalletti appunto ma anche di Mourinho: “Giusto l’entusiasmo per Mourinho da parte dei tifosi. Paragonare Mourinho a Spalletti è audace. Spalletti è un tecnico molto importante ma non come Mourinho. Il Napoli certamente è più avanti come squadra rispetto alla Roma. Giusto però aspettarsi tanto da entrambe le squadre.”

