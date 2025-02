CALCIOMERCATO NAPOLI, I PARTENOPEI VOGLIONO CHIUDERE PER SAINT-MAXIMIN

Ultime ore per il calciomercato Napoli che deve chiudere ancora l’acquisto del sostituto di Kvaratshkelia e sta accelerando le sue trattative per consegnare a Conte il profilo giusto. Il nome più gettonato rimane quello di Allan Saint-Maximin che è in prestito al Fenerbahçe ma è di proprietà del club arabo Al Ahli che vorrebbe liberarsi del francese per aggiungere liquidità.

L’offerta del calciomercato Napoli è quella di un prestito oneroso che fa gola all’Al Ahli ma ha fatto infuriare il Fenerbahçe che non vorrebbe perdere uno dei suoi calciatori chiave a stagione in corso e dopo aver trovato l’accordo per il prestito durante questa estate. Il Napoli continua a seguire questa trattativa con la volontà di chiudere tutto nel minor tempo possibile ma sta pensando anche a delle alternative last minute per non trovarsi senza un esterno dopo la partenza di Kvaratshkelia.

CALCIOMERCATO NAPOLI, AMUZU E BOGA LE ALTERNATIVE IN EXTREMIS

Per evitare di rimanere con le mani in mano, il calciomercato Napoli sta seguendo altri esterni d’attacco e potrebbe sorprendere tutti nelle ultime ore prima della chiusura della sessione di gennaio. In questi giorni, Fabrizio Romano, aveva parlato di una trattativa tra i partenopei e l’Anderlecht per il talento belga Francis Amuzu che piace a Conte e potrebbe essere la trattativa più “semplice” da chiudere. Un altro nome uscito nelle ultime ore è quello dell’ex Sassuolo Jeremie Boga che è di proprietà del Nizza ma potrebbe lasciare la Francia sulla base di un prestito fino a fine stagione.

L’incognita sull’ivoriano, però, è la precaria condizione fisica che lo ha spesso portato a doversi fermare in questa stagione e ciò non convince a pieno i partenopei che cercano un profilo più giovane e che dia anche garanzie fisiche per provare a vincere lo Scudetto.