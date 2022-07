CALCIOMERCATO NAPOLI/ Ufficiale Kim Min Jae: il tweet di De Laurentiis

Calciomercato Napoli news, fatta per l’erede di Koulibaly

Il calciomercato del Napoli fa registrare l’arrivo dell’erede di Kalidou Koulibaly al centro della difesa. E’ stato proprio il presidente Aurelio De Laurentiis ad annunciare la buona riuscita della trattativa con il coreano Kim Min Jae, ormai da diversi giorni nel mirino dei partenopei. In un breve video sui canali social del club il nuovo difensore del Napoli ha salutato in inglese i tifosi, a parte l’ultima parte pronunciata in italiano:

CALCIOMERCATO INTER/ Udogie e Acerbi per la difesa, Pinamonti torna indietro

“Ciao ragazzi, sono Minjae. Sono davvero felice di far parte di questo team! Ci vediamo presto. Ciao!”. Kim ha anche definito il numero di maglia che indosserà in campionato, ovvero il 3. Giocatore prelevato dal Napoli dal Fenerbahce dopo il pagamento della clausola rescissoria di 20 milioni di euro. E una clausola da 45 milioni di euro sarà fissata nel nuovo contratto con il club azzurro, con Kim che dovrà essere il punto fermo della difesa del Napoli raccogliendo un’eredità pesante.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Partenza Zielinski? Raspadori e Barak le alternative

Calciomercato Napoli news, Raspadori idea concreta

Calciomercato Napoli, per l’attacco il nome caldo è sempre quello di Giacomo Raspadori. Lo speciale calciomercato di Sky sottolinea come il giocatore interessa eccome agli azzurri e l’offerta sarebbe alta: “Se parte Petagna può arrivare Simeone o Raspadori. Raspadori? Il Napoli è pronto ad investire anche più di 30 milioni di euro per questo colpo in attacco. Per il momento il Sassuolo ha alzato il muro, ma bisogna aspettare l’evoluzione della vicenda“.

Un’offerta da 30 milioni di euro potrebbe sicuramente persuadere il Sassuolo che pure ha già perso Scamacca, passato al West Ham, ma come detto gli azzurri hanno alternative pronte; su tutti Giovanni Simeone, che il Verona potrebbe lasciar partire a una cifra anche considerevolmente più bassa, più o meno sui 15 milioni di euro, rispetto alla richiesta del Sassuolo per Raspadori.

Calciomercato Roma news/ Dopo Bailly, si lavora sulle cessioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA