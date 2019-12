CALCIOMERCATO NAPOLI/ Ultime notizie: Mertens, propositi di rinnovo a San Silvestro?

Il calciomercato del Napoli potrebbe vivere proprio a Capodanno un lieto fine in atteso che dissolverebbe alcune nubi particolarmente scure che si erano addensate attorno alla rosa ora a disposizione di Gennaro Gattuso. Non è un mistero che la tensione tra alcuni veterani e la società aveva finito per influire molto pesantemente sui risultati della squadra, ma dopo l’addio di Ancelotti alcuni calciatori avrebbero ragionato cercando un riavvicinamento con la piazza e il presidente De Laurentiis. Secondo quanto riportato da Sky, uno di essi dovrebbe essere Dries Mertens, col belga non più destinato a partire, almeno non immediatamente, e potenzialmente pronto ad andare a caccia di altri record con la maglia del Napoli. Quello che sembrava infatti un rinnovo di contratto impossibile da ottenere per la distanza fra entrambe le parti, potrebbe concretizzarsi quantomeno per un periodo-ponte, probabilmente biennale, che garantirebbe al Napoli di gestire al meglio a livello economico una eventuale cessione, ma anche al giocatore di prendere tempo e vivere un’altra stagione sotto il Vesuvio, soprattutto se Gattuso dovesse centrare l’impresa della rimonta-Champions. In ogni caso un rinnovo fino al 2022 cancellerebbe la possibilità di un addio immediato a gennaio del giocatore.

CALCIOMERCATO NAPOLI, OFFERTE DISTENSIVE

Questo perché il calciomercato del Napoli per il momento vive di altre priorità, con Gattuso che ha chiesto innanzitutto di mettere a posto un centrocampo con troppo fioretto e poca sciabola tra i suoi interpreti. In più qualcosa andrà puntellato anche in difesa, soprattutto se il duo Koulibaly-Manolas non troverà la definitiva intesa neanche sotto la regia degli schemi ben più pragmatici di “Ringhio”. In attacco poi se si aggiungerà qualcosa riguarderà un ruolo di centravanti in cui Llorente non ha soddisfatto pienamente nel ruolo di vice-Milik. Per questo si è parlato di un’offerta pronta da parte del presidente De Laurentiis che possa avere un effetto “distensivo” nei confronti di Mertens, per permettere al giocatore di chiudere al meglio la stagione e poi eventualmente valutare una cessione, che il Napoli potrebbe trattare con un giocatore non in scadenza, ma con due anni di contratto davanti a sé. La differenza tra domanda e offerta è ancora tangibile, Mertens chiede 4 milioni netti l’anno per prolungare la sua avventura a Napoli mentre la società sembra pronta a spingersi a un’offerta da 3 milioni di euro. In questo quadro però si potrebbe arrivare a un accordo che possa far guadagnare tempo a entrambe le parti e far tornare Mertens un punto fermo di un Napoli che fra meno di due mesi dovrà sfidare il Barcellona in Champions.

