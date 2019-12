CALCIOMERCATO NAPOLI/ Ultime notizie: Piatek e Boga già a gennaio?

Il calciomercato del Napoli dovrà vivere nelle prossime ore un’accelerata, con Gennaro Gattuso che ha chiesto dei rinforzi immediati per riuscire a risollevare la squadra in classifica e soprattutto iniziare a gestire al meglio una situazione che dovrà vedere la formazione partenopea allestita secondo i dettami tecnici del nuovo allenatore. E due nomi potrebbero concretizzarsi, si tratterebbe di rinforzi di spessore. Per l’attacco, il Napoli potrebbe puntare su Krysztof Piatek, che al Milan dovrà fare i conti con l’uragano conseguente all’arrivo di Zlatan Ibrahimovic. Piatek ha infatti timore di trovare meno spazio con Ibra nelle gerarchie di Pioli che già senza l’asso svedese lo avevano visto finire a volte in panchina. Il Napoli potrebbe essere la piazza giusta per rilanciarsi, alternandosi con Milik in una squadra comunque impegnata ancora sul fronte Champions, senza prendere in considerazione la possibilità di un ritorno al Genoa che, ultimo in classifica, rappresenterebbe ormai un ridimensionamento per il bomber polacco. Piatek ha il gradimento di Gattuso che potrebbe avere l’attaccante in prestito secco, col Milan che toglierebbe così una spina dal fianco dell’allenatore per evitare una concorrenza scomoda sul fronte offensivo.

CALCIOMERCATO NAPOLI, BOGA PER IL FUTURO

Si lavora poi in casa Napoli per gennaio anche su un altro fronte importante, che è quello che porterebbe all’acquisto del talento del Sassuolo, Boga. Un attaccante di fascia che farebbe particolarmente al caso del 4-3-3 di Gattuso e che il Sassuolo accetterebbe di vendere solo a caro prezzo, soprattutto nella difesa invernale. Ma il Napoli avrebbe in mano una carta importante per scardinare le resistenze neroverdi ed è quella relativa ad Amin Younes, con l’ex Ajax ormai ai margini del progetto partenopeo. Younes ha qualità ed esperienza che farebbero al caso di De Zerbi, pronto a rilanciare un calciatore che godeva di grande considerazione quando ha lasciato l’Olanda, ma che a Napoli non è mai riuscito a ritagliarsi un ruolo da vero protagonista. Dunque i partenopei puntano a uno scambio, accettando potenzialmente anche un arrivo di Boga a giugno. Al momento di siglare l’accordo col Napoli, Gattuso ha indicato nell’esterno del Sassuolo uno degli elementi di maggiore spessore della Serie A che potrebbero costituire uno dei pilastri del nuovo Napoli: vedremo se l’affare avrà i presupposti per decollare già a gennaio, con Younes preziosa pedina di scambio.

