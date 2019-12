CALCIOMERCATO NAPOLI/ Ultime notizie: Rrahmani protagonista già a gennaio?

Il calciomercato del Napoli partirà a ritmi già intensi, considerando il ritardo accumulato nei confronti della zona Champions dalla formazione allenata da Rino Gattuso. E un rinforzo di mercato per la difesa sarebbe stato già individuato in Amir Rrahmani dal nuovo tecnico partenopeo. Il difensore del Verona si è dimostrato un’alternativa più che affidabile in un quadro che vedeva gli scaligeri quasi come vittime designate e che invece ha visto la squadra di Juric imporsi tra le formazioni maggiormente affidabili di tutta la massima serie nel loro reparto difensivo. Proprio ciò che ci si attendeva dal Napoli, che aveva affiancato il greco Kostas Manolas a Koulibaly proprio per provare a formare una delle coppie difensive migliori d’Europa. Le cose sono andate diversamente rispetto alle aspettative soprattutto in Serie A, e Rrahmani potrebbe diventare il rinforzo giusto soprattutto in prospettiva, considerando che il centrale dell’Hellas fa gola a diverse squadre e muoversi in anticipo potrebbe essere la mossa giusta per bruciare la concorrenza. Bisognerà però convincere il Verona a privarsi immediatamente di un elemento importante per la rincorsa salvezza, il che potrebbe portare a far lievitare sensibilmente il prezzo del giocatore.

CALCIOMERCATO NAPOLI, RRAHMANI COLPO DA 12 MILIONI?

Per mettere subito le mani su Amir Rrahmani il Napoli potrebbe puntare a un esborso da 12 milioni di euro, immediatamente versati nelle casse del Verona per convincere il club scaligero a cedere immediatamente il suo gioiello della difesa. Rrahmani ha destato l’attenzione di diversi club della Bundesliga tedesca e anche dell’Atalanta, che punta su di lui e sul rientrante Kulusevski, da qui a giugno, per regalare nuove frecce per l’arco a disposizione di Gasperini. Ci sono però varie opzioni sul tavolo: sicuramente il Napoli sferrerà il suo assalto dopo le prime due partite di campionato del 2020, che prevedono per il Verona dei fondamentali scontri salvezza contro Spal e Genoa. Da metà mese in poi il Napoli potrebbe spingere per portare subito sotto l’ombra del Vesuvio Rrahmani, regalando a Gattuso un’alternativa importante non solo per tentare la risalita in campionato, ma anche per provare a contrastare al meglio il Barcellona negli ottavi di Champions. Ma come detto c’è anche un’altra opzione sul piatto. Rrahmani potrebbe essere preso a gennaio ma lasciato in prestito a Verona, con i gialloblu che contano sul suo contributo per fermare l’ascensore tra Serie A e Serie B. In questo caso però, piazzato il colpo in prospettiva, il club partenopeo dovrebbe accontentare Gattuso con altri acquisti immediati.

