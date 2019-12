CALCIOMERCATO NAPOLI/ Ultime notizie: Torreira-Amrabat, doppio colpo per Gattuso?

Il calciomercato del Napoli punta al colpo Lucas Torreira. L’ex regista della Sampdoria, ora all’Arsenal, sarebbe stato uno dei primi nomi richiesti da Gennaro Gattuso per cercare di ravvivare una rosa che deve fare i conti con una distanza considerevole non solo dalla zona Champions, ma anche da quella che porterebbe alla disputa dell’Europa League nella prossima stagione. A centrocampo il Napoli ha dimostrato di avere problemi, troppi giocatori di propensione offensiva e nessun palleggiatore, con tutte le responsabilità spesso scaricate sul solo Allan che sta vivendo una delle stagioni più difficili della sua carriera. Logico dunque pensare che l’uruguaiano, con le sue peculiarità, faccia particolarmente al caso del club partenopeo. Torreira è sicuramente la prima scelta per la mediana del Napoli che sarebbe pronto a versare nelle casse del club londinese la considerevole cifra di 30 milioni di euro, niente male per gli standard del mercato di gennaio. Ma qualcosa dovrà muoversi anche da parte dell’entourage del giocatore, che al momento non è sembrato particolarmente convinto di lasciare l’Inghilterra per tornare a misurarsi con il palcoscenico della Serie A, già vissuto in blucerchiato.

CALCIOMERCATO NAPOLI, UN AMRABAT IN PIU’

Questo perché Torreira punta a rilanciarsi in un Arsenal che ha appena chiuso l’esperienza da traghettatore di Ljungberg, dopo l’addio alla panchina di Unay Emery, scegliendo il francese Mikel Arteta come nuovo tecnico. Con un nuovo mister c’è sempre la possibilità di mettersi in luce per chi ha vissuto momenti di difficoltà nella gestione precedente e Torreira potrebbe dunque temporeggiare. Un atteggiamento non gradito al Napoli e al DS Giuntoli che ha bisogno di certezze immediate da fornire a Gattuso. In questo quadro dunque sarebbe già pronta l’alternativa con una delle rivelazioni del campionato italiano nel mirino. Si tratta di Sofyan Amrabat, centrocampista del Verona che sta spiccando per personalità e capacità di catalizzare il gioco. Su Amrabat il Napoli avrebbe già battuto la concorrenza degli altri club italiani, rendendo praticamente sicuro il suo arrivo alle pendici del Vesuvio nella prossima stagione. Ma i tempi potrebbero accelerarsi se l’affare Torreira dovesse improvvisamente complicarsi. Il Napoli ha bisogno di qualcosa in più a centrocampo anche se per Amrabat subito bisognerebbe convincere un Verona che sta già subendo il pressing del club campano per privarsi del difensore Rrahmani: saccheggiare il club scaligero a gennaio, vista la necessità di rincorrere la salvezza, non si potrà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA