Calciomercato Napoli/ Veretout nel mirino: Sokratis pressa l’Arsenal per la cessione

Sono intensi movimenti di calciomercato in casa Napoli, dove il patron come la dirigenza stanno lavorando alacremente per costruire lo schieramento ideale per Gennaro Gattuso in vista della prossima stagione. E davvero non sono poche le trame di mercato che vedono i campani protagonisti: l’ultima indiscrezione in tal senso ci arriva da il Messaggero, secondo cui i partenopei avrebbero messo anche Jordan Veretout nel mirino per questa finestra estiva di contrattazioni. Si legge infatti che ADL abbia messo in cima alla lista dei desideri il centrocampista francese, ora in forza ai giallorossi: pare che da tempo il club azzurro e l’agente del giocatore siano in trattativa per il passaggio, e che pure l’accordo non è lontano. Le ultime voci parlano infatti di un ingaggio di 3-3,2 milioni all’anno per Veretout (attualmente ne percepisce 2,4 dalla Roma), ma pure di un accordo ancor ben lungi dall’essere trovato con la controparte di Trigoria (con cui il francese ha un contratto fino al 2024). Secondo le voci raccolte dal quotidiano romano, la società giallorossa non è troppo felice di discutere della cessione del suo giocatore, ma neppure lo ritiene incedibile: al momento però non si scenderebbe al tavolo di discussione senza una proposta da almeno 30 milioni di euro.

CALCIOMERCATO NAPOLI, SOKRATIS IN PRESSING PER LA CESSIONE

E per un nuovo possibile obbiettivo di calciomercato, in casa Napoli arrivano notizie importanti per un altro profilo nella lista dei desideri di De Laurentiis. Parliamo infatti di Sokratis, difensore centrale in forza all’Arsenal, che è stato individuato dalla dirigenza azzurra oca deprimo sostituto in caso di partenza di Kalidou Koulibaly (in direzione Manchester City). Il giocatore pare che gradisca con entusiasmo di ritornare in Italia e di approdare al Napoli dove rivedrebbe volti not come Gattuso e Manolas, suo compagno di nazionale: e per questo il greco starebbe facendo pressing sull’Arsenal perché i Gunners vengano a patti con la controparte campana. Come ci riporta il Corriere dello sport questa mattina, pare che la trattativa (personale) con il club inglese continua e l’obbiettivo è quello di arrivare alla cessione senza grande esborso da parte del club (anche se il giocatore ha ancora un anno di contratto con la formazione britannica). Staremo a vedere.



