Calciomercato news 12 giugno/ Trattative: ultime notizie Milan, Inter, Juventus, Roma

CALCIOMERCATO NEWS 12 GIUGNO, JUVENTUS: NON TRAMONTA IL SOGNO ISCO

In casa Juventus si continua a parlare molto del nuovo allenatore per un calciomercato al momento concentrato sulla corsa tra Pep Guardiola e Maurizio Sarri alla panchina bianconera. Attenzione però perchè Fabio Paratici e i suoi assistenti stanno lavorando giorno e notte anche per completare una rosa già comunque competitiva. Secondo quanto riportato da Don Balon sarebbe ormai giunta al termine l’avventura di Mariano Isco al Real Madrid. La Juventus lo insegue da anni, anche perchè il calciatore è uno dei preferiti di Massimiliano Allegri. L’affare si può fare anche se per portare in Italia il fantasista servirà uno sforzo non da poco. Attenzione però perchè Don Balon parla del Napoli come squadra in pole position per il ragazzo, campani pronti a mettere sul piatto addirittura 60 milioni di euro.

CALCIOMERCATO NEWS 12 GIUGNO, INTER: BARELLA VUOLE SOLO I NERAZZURRI

Nicolò Barella sarà il secondo acquisto del calciomercato dell’Inter targato estate 2019. Dopo l’arrivo a parametro zero di Diego Godin i nerazzurri porteranno a Milano il forte centrocampista del Cagliari e della nazionale azzurra. Ieri per lui si era parlato anche di Milan, con i rossoneri che sembravano pronti a beffare i cugini. Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha sottolineato, durante Calciomercato L’originale, come il calciatore stesso avrebbe ribadito la volontà di giocare all’Inter. Al momento comunque non c’è ancora l’accordo col club sardo che pretende una cifra importante per il suo gioiellino. Ieri sera sempre a Sky Sport abbiamo visto Antonio Conte, nuovo tecnico dei meneghini, uscire da un ristorante dopo una riunione con la società. Questi però ha deciso di non sbilanciarsi, tirando dritto senza rispondere alle domande dei giornalisti presenti.

CALCIOMERCATO NEWS 12 GIUGNO, MILAN: ROSSONERI FORTI SU LOVREN

Il calciomercato del Milan potrebbe regalare delle sorprese interessanti anche in difesa, nonostante la presenza in rosa di alcuni giocatori importanti come Alessio Romagnoli e Mattia Caldara. Nelle ultime ore è tornato a circolare il nome di un calciatore che era stato accostato ai rossoneri alla fine dell’inverno e cioè quello di Dejan Lovren. A ribadirlo è Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport 24 durante la puntata notturna di Calciomercato L’originale. Il centrale classe 1989 è al Liverpool dal 2014 e con i Reds ha collezionato 121 presenze, conquistando nell’ultima stagione la Champions League. La sua carriera era iniziata alla Dinamo Zagabria anche se la vera esplosione era arrivata a cavallo del 2010 e il 2013 al Lione. Prima dell’arrivo nella città dei Beatles il ragazzo aveva vissuto un primo approccio alla Premier League al Southampton.

CALCIOMERCATO NEWS 12 GIUGNO, ROMA: IDEA LOPES PER LA PORTA

La Roma di Paulo Fonseca è al lavoro sul calciomercato per portare nella capitale un nuovo portiere di assoluto valore. Non si andrà avanti con Robin Olsen che dopo una serie innumerevole di papere ed errori è stato retrocesso a riserva di Antonio Mirante da Claudio Ranieri. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it i giallorossi sarebbero molto interessanti ad Anthony Lopes estremo difensore del Lione e calciatore di sicura affidabilità. Il 28enne ha un contratto in scadenza tra un anno e quindi in caso si potrebbe prendere anche a prezzo agevolato, visto che ha rifiutato il rinnovo contrattuale. Fonseca lo conosce molto bene visto che il portiere è portoghese come lui.



