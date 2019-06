Calciomercato news 13 giugno/ Trattative ultime notizie Milan, Roma, Juventus, Inter

Non è ancora iniziata la sessione estiva del calciomercato, ma già oggi giovedì 13 giugno sono ben vive le trattative anche in casa del Milan, dove il nuovo duo Maldini-Boban si è già messo al lavoro con ampio anticipo. Ecco quindi che dopo l’affare Krunic, la dirigenza rossonera sta valutando l’ipotesi di uno scambio col Sassuolo: Sensi per Patrick Cutrone. Il giocatore neroverde è da tempo nel mirino della società del Diavolo ma il club emiliano non pare intenzionato a separavisi senza averne nulla in cambio. Ecco quindi che lo stesso Sassuolo avrebbe proposto uno scambio con l’attaccante numero 63 del Milan: rimane però da vedere se Giampaolo e la dirigenza rossonera saranno intenzionati a sacrificarlo e a che prezzo. In alternativa però potrebbero rientrare nell’affare Sensi anche Calabria e Plizzari, alti nomi che piacciono agli ambienti emiliani.

CALCIOMERCATO NEWS 13 GIUGNO, INTER: SI CERCA LAZARO

Anche in casa Inter fervono i preparativi per quello che sarà il nuovo spogliatoio di Antonio Conte e la dirigenza di Corso Vittorio Emanuela è più che mai attiva nel calciomercato estivo. Oltre alle discussioni sull’arrivo di Barella del Cagliari e dopo aver anche incassato la preferenza di Lukaku, ecco che l’Inter si guarda ancora attorno e pare aver individuato in Valentin Lazaro il prossimo obiettivo di mercato. Secondo quanto riferito dalla redazione sportiva di Sky infatti la dirigenza nerazzurra avrebbe già contattato l’Herta Berlino proprio per il centrocampista austriaco e i segnali sarebbe ben positivi. Pare infatti che l’accordo si possa chiudere anche in tempi celeri e nella prossima settimana potrebbe esserci l’incontro decisivo tra le parti.

CALCIOMERCATO NEWS 13 GIUGNO, JUVENTUS: CUADRADO AGLI ADDII

In attesa di conoscere quale sarà il nuovo allenatore della Juventus, la dirigenza della Vecchia Signora non rimane con le mani in mano e anzi si sta muovendo moltissimo in previsione della sessione di calciomercato estiva. Se però si attende il nuovo tecnico per discutere degli arrivi, per le partenza c’è già il via libera e in questo senso il primo nome che spicca è quello di Juan Cuadrado. Il giocatore bianconero sta raccogliendo non poche offerte specie dall’Inghilterra e secondo Tuttosport le prime squadre in lizza sarebbero Watford e Leicester che metterebbero sul piatto 15 milioni. Pure dall’Italia però arrivano interessamenti per Cuadrado e per la precisione da Napoli, Inter e Fiorentina: la Juventus però non pare molto intenzionata a cedere iil colombiano a due dirette rivali.

CALCIOMERCATO NEWS 13 GIUGNO, ROMA: CESSIONI IN STAD BY

Dove invece al momento non si muove nulla in questa sessione di calciomercato estiva ancora da inaugurare ufficialmente è Trigoria. Secondo quanto si legge su Il Tempo, il nuovo allenatore della Roma Fonseca avrebbe chiesto ufficialmente al presidente Jim Pallotta di sospendere tutte le eventuali cessioni, come aveva già chiesto a Petrachi. Il nuovo tecnico giallorosso quindi ha messo tutto in stand by perché prima vorrebbe parlare con ogni singolo giocatore prima di parlare di cessione. Una mossa importante da parte del portoghese che vuole avere chiara la situazione all’interno dello spogliatoio prima di gettarsi sulle trattative di mercato. Il rischio però è di muoversi con troppa lentezza poi nelle prossime settimane, visto che molti giocatori sono ben lontani da Trigoria.



