Calciomercato news 18 giugno/ Juventus, Inter, Milan, Roma trattative, ultime notizie

CALCIOMERCATO NEWS 18 GIUGNO, JUVENTUS: ARRIVA RAFIA

Martedì 18 giugno 2019, ecco una panoramica delle notizie di calciomercato relative alle big Juventus, Inter, Milan e Roma, molto attive anche se ufficialmente la sessione aprirà solo il 1° luglio. La Juventus ha fissato per giovedì 20 giugno alle ore 11 la presentazione del nuovo allenatore Maurizio Sarri all’Allianz Stadium di Torino. Bisognerà ora allestire una squadra che faccia al caso delle esigenze del nuovo tecnico. Un colpo che sembra ormai in via di definizione è quello relativo a un talento tunisino di nascita ma di nazionalità francese: si tratta di Hamza Rafia. Trequartista del Lione, vent’anni, che, l’Équipe segnala come vicinissimo l’affare per questo ragazzo in scadenza di contratto e che potrebbe essere aggregato all’Under 23 che parteciperà al prossimo campionato di Serie C. Per i grossi nomi ci sarà bisogno delle prime riunioni operative tra Sarri e la dirigenza, non è da escludere che il tecnico richieda qualche suo fedelissimo dei tempi del Napoli, su tutti è stato fatto il nome di Callejon. Trattare con De Laurentiis è difficile, ma tutte le ipotesi al momento sono in piedi.

CALCIOMERCATO NEWS 18 GIUGNO, INTER: NO ALLO UNITED PER SKRINIAR

L’Inter continua a lavorare consapevole che con l’avvento di Antonio Conte in panchina le trasformazioni alla rosa saranno profonde. E’ notizia delle ultime ore di un forte interessamento del Manchester United per il centrale slovacco Skriniar: un’offerta da parte dei Red Devils è stata prontamente rispedita al mittente, ma il fronte potrebbe riaprirsi se gli inglesi ritenessero possibile trattare Romelu Lukaku, il bomber belga che secondo Conte potrebbe essere il nome giusto per sostituire un Maurito Icardi sempre più sul piede di partenza. Anche perché Edin Dzeko resta un obiettivo difficile, con la Roma intenzionata ad alzare ulteriormente il prezzo del centravanti bosniaco che, col contratto in scadenza 2020, potrebbe però restare un altro anno nella Capitale per accasarsi gratis ovunque tra 12 mesi. Un nome nuovo tra le richieste di Conte per l’Inter potrebbe invece essere quello di Gary Cahill, difensore che completerebbe il pacchetto nerazzurro con Skriniar e De Vrij.

CALCIOMERCATO NEWS 18 GIUGNO, MILAN: CENTROCAMPISTI CERCASI

In casa Milan in attesa dell’annuncio ufficiale dell’arrivo di Marco Giampaolo in panchina è il centrocampo il reparto maggiormente tenuto sotto la luce dei riflettori. Già preso Krunic dall’Empoli, ci sarebbero due nomi prioritari sul taccuino di Paolo Maldini. Uno è del francese Jordan Veretout, tra i nomi più discussi di questo calciomercato e già sul taccuino di club come Napoli e Roma. Il Milan sarebbe disposto ad accontentare le pretese dei viola e del calciatore, che potrebbe essere il regista richiesto da Giampaolo, a caccia di un uomo che possa ricalcare le gesta di Torreira ai tempi della Sampdoria, prima della sua partenza verso l’Arsenal. L’altro obiettivo, molto ambizioso, è quello di Lorenzo Pellegrini, che la Roma vorrebbe investire come futuro leader dopo la partenza di Daniele De Rossi. C’è però una clausola rescissoria da 30 milioni di euro, peraltro pagabile in due rate da 15 milioni di euro, che potrebbe permettere ai rossoneri di chiudere un clamoroso affare per uno dei gioielli della Nazionale Under 21 nel minor tempo possibile.

CALCIOMERCATO NEWS 18 GIUGNO, ROMA: IDEA BONIFAZI

La Roma è alle prese con i contenuti esplosivi della conferenza stampa di Francesco Totti, che arrivato ragazzino nel 1989 nel settore giovanile giallorosso a 13 anni non ancora compiuti, 30 anni dopo ha salutato il club del quale è stato bandiera in campo per 25 campionati di Serie A. Ma c’è un mercato da portare avanti in attesa dell’ufficializzazione del nuovo direttore sportivo Petrachi, pronto a mettersi in azione dal 1 luglio dopo aver lasciato il Torino. Il nome nuovo per la difesa è quello di Kevin Bonifazi della Spal, che ha giocato titolare nell’esordio della Nazionale Under 21 nell’Europeo contro la Spagna. Idea valida per sostituire Kostas Manolas, che sembra ormai destinato al Napoli: dei 36 milioni di euro della clausola di rescissione del greco, 15 potrebbero essere girati alla Spal, che ha fissato il prezzo per Bonifazi, tra i gioielli del club estense che sta ricevendo molte richiesta anche per gli esterni Lazzari e Fares.



