Calciomercato news 21 giugno, trattative/ Milan, Inter, Juventus, Roma ultime notizie

CALCIOMERCATO NEWS 21 GIUGNO, JUVENTUS: ADDIO A MANDZUKIC

Venerdì 21 giugno 2019, ecco una panoramica delle notizie di calciomercato relative alle big Juventus, Inter, Milan e Roma. Per quanto riguarda la Juventus, sembrano ormai maturi i tempi dell’addio a Mario Mandzukic. Per il croato sembra molto probabile il ritorno in Bundesliga, il Borussia Dortmund si è già fatto avanti manifestando chiaro interesse, sarà ora importante valutare se la proposta economica dei tedeschi soddisferà il club bianconero. Che nella mattinata di giovedì ha dato il benvenuto a Maurizio Sarri, ma ora dovrà soddisfare le richieste del nuovo tecnico. Sembrano sempre più avanzate le trattative per Adrien Rabiot, che arrivando a parametro zero dal Paris Saint Germain andrà però gratificato da un ricco ingaggio (si parla di 7 milioni di euro più bonus). Ma il grande colpo potrebbe essere Paul Pogba: Manchester United e Juventus rischiano di rimpallarsi ancora l’asso francese, anche se la valutazione al momento è monstre: 100 milioni di euro per riportarlo all’Allianz Stadium da Old Trafford.

CALCIOMERCATO NEWS 21 GIUGNO, INTER: SUGGESTIONE CUADRADO

In casa Inter c’è molto da fare, Antonio Conte ha chiesto una rivoluzione che, per essere portata a compimento tra arrivi e partenze, necessiterà di diverse settimane. Ci sono però due nomi molto caldi nell’agenda del mercato interista. Il primo è quello, già chiacchierato da diverso tempo, di Romelu Lukaku, col bomber del Manchester United e della Nazionale belga che potrebbe approdare in nerazzurro prima del previsto: i Red Devils non fanno sconti ma è stato preso atto della volontà del giocatore di mettersi alla prova in Serie A. Questo potrebbe accelerare la cessione di Mauro Icardi alla Juventus, un affare che sarebbe clamoroso ma di cui si parla sempre con maggiore insistenza da quando la scelta di Maurizio Sarri a Torino è divenuta ufficiale. E l’asse con la Juventus potrebbe essere caldissima visto che Conte potrebbe trovare in rosa Juan Cuadrado, giocatore sul quale sin dai tempi della Juventus ha sempre espresso pareri positivi.

CALCIOMERCATO NEWS 21 GIUGNO, MILAN: BOBAN PUNTA MADRID

Il Milan continua a lavorare su obiettivi molto ambiziosi, in una stagione che potrebbe essere senza Europa considerando l’imminente sentenza UEFA. Ma per Marco Giampaolo la possibilità di allenare giocatori importanti potrebbe prendere forma. In particolare Boban, appena richiamato da Paolo Maldini per aiutarlo nella costruzione del nuovo Milan, ha fatto rotta verso Madrid per due nomi difficili da portare a Milano, ma che sarebbero particolarmente suggestivi. Si tratterebbe di Dani Ceballos, che dopo le performance all’Europeo Under 21 ha raggiunto una valutazione da 50 milioni di euro, ma sul quale il Milan si sarebbe già mosso preventivamente strappando soprattutto il gradimento del giocatore, che ha rotto con Zidane prima di partire con la Nazionale. Ma c’è anche un altro partente di lusso, Isco, nei pensieri del Milan: anche in questo caso però bisognerà limare il costo di un cartellino che potrebbe rivelarsi molto pesante.

CALCIOMERCATO NEWS 21 GIUGNO, ROMA: OBIETTIVO PLUSVALENZE

Il calciomercato della Roma nel mese di giugno è legato agli oltre 40 milioni di euro di plusvalenze che i giallorossi devono chiudere entro il 30 giugno per non avere limiti dal fair play finanziario dell’UEFA. Al momento dunque si pensa maggiormente alle cessioni piuttosto che ad acquisti che saranno operati anche in base ai tasselli da coprire. Innanzitutto, Manolas sembra il nome maggiormente indiziato a partire. Anche Aurelio De Laurentiis è uscito allo scoperto, sottolineando di essere interessato al difensore greco, pur non volendo corrispondere l’intera clausola rescissoria. Il Milan ha avanzato una manifestazione d’interesse, ma il Napoli è avanti anche per le trattative già avanzate con il giocatore. Edin Dzeko è sempre corteggiato da un’Inter che potrebbe però virare su Romelu Lukaku se il prezzo del cartellino del bosniaco non dovesse abbassarsi, mentre il giovane terzino Luca Pellegrini, di ritorno dal prestito al Cagliari, potrebbe interessare alla Juventus.



