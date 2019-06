Calciomercato news 25 giugno/ Juventus, Inter, Milan, Roma ultime notizie trattative

Le trattative del calciomercato Juventus in questo momento stanno entrando nel vivo: presentato ufficialmente Maurizio Sarri, la società bianconera si muove per mettere a disposizione nuovi calciatori al nuovo allenatore. Uno di questi sarà presumibilmente Adrien Rabiot: i bianconeri possono acquistarlo a parametro zero ma dipenderà dalla volontà del centrocampista francese, che quasi certamente lascerà il Psg ma deve ancora decidere in quale squadra giocare (intanto i transalpini si sarebbero premuniti con Sergej Milinkovic-Savic, ormai ad un passo dalla firma). La trattativa più importante al momento è quella per Matthijs De Ligt: la Juventus ha fatto grandi passi avanti per bruciare la concorrenza e in questo momento sarebbe in pole position per prelevare il capitano dell’Ajax, sempre più convinto a trasferirsi alla Continassa. Si parla di un affare da 70 milioni di euro, mentre al difensore centrale ne andrebbero 12; presumibilmente l’affare si farà nel momento in cui i campioni d’Italia cederanno Joao Cancelo, sempre più vicino al Manchester City come già si diceva qualche settimana fa, quando ancora si parlava di Pep Guardiola come del possibile allenatore della Juventus.

CALCIOMERCATO NEWS 25 GIUGNO, INTER: SCAMBIO VIDAL-NAINGGOLAN?

Il Corriere della Sera riporta un’idea incredibile che riguarda il calciomercato Inter: la società nerazzurra starebbe pensando ad uno scambio con il Barcellona, al quale finirebbe Radja Nainggolan con Arturo Vidal che farebbe il percorso opposto. Il centrocampista cileno è un pallino dell’Inter da tempo: già l’estate scorsa era sembrato vicino ad Appiano Gentile ma poi aveva scelto di vestire la maglia blaugrana, inizialmente ha faticato ad adattarsi ed è stato anche fischiato dai tifosi, ma poi ha chiuso in ascesa. Certo però l’acquisto di Frenkie De Jong e la crescita esponenziale di Arthur Melo non gli danno una mano: per questo motivo Vidal potrebbe decidere di cedere alle lusinghe dell’Inter dove ritroverebbe Antonio Conte, con cui ha vinto tre scudetti ai tempi della Juventus che aveva creduto in lui, facendolo diventare uno dei più forti al mondo nel suo ruolo. Il sodalizio potrebbe tornare di attualità, ma resta da capire se Nainggolan accetterà la destinazione: giocare a Barcellona è un sogno per tutti ma il Ninja sa che al Camp Nou potrebbe trovare moto meno spazio rispetto a quello cui è abituato. Eventualmente bisognerà poi ragionare sul conguaglio per definire l’accordo, per adesso questo scambio di calciomercato sembra solo un’ipotesi.

