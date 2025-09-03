Ederson e Gundogan i primi due colpi del calciomercato turco dopo la chiusura, si pensa però anche a Lookman

Le mosse del calciomercato turco dopo l’1 settembre

Il calciomercato è finito ad inizio settimana ma non per tutti i campionati del mondo e nemmeno d’Europa visto che come ogni anno la Turchia ha una deadline che arriva addirittura fino al 2 ottobre e che rischia di essere un pericolo per diverse squadre italiane e non solo vista la disponibilità economica di alcune squadre. Sono proprio il Fenerbahce e il Galatasaray che chiudono i primi colpi importanti di settembre con l’arrivo di Ederson dal Manchester City all’ex squadra di Mourinho e l’approdo di Ilkay Gundogan alla squadra che ha appena acquistato Victor Osimhen.

La squadra campione di Turchia però non ha intenzione di fermarsi e ha messo nel mirino anche Ademola Lookman per cui non avrebbe problemi ad investire i 50 milioni chiesti dall’Atalanta così da costruire un attacco invidiato da tutta Europa con la coppia nigeriana, l’ex Bayern Monaco Sané e l’ex capitano dell’Inter Icardi. Non solo Turchia però visto che il calciomercato rimane aperto anche in Medio Oriente, in particolare in Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti che possono cercare di convincere i giocatori con ingaggi importanti così da continuare il processo di crescita del campionato.

Acquisti e cessioni della Serie A a calciomercato chiuso

Anche alcune squadre italiane sono state coinvolte in acquisti o cessioni dopo il termine del calciomercato estivo, quello che ha avuto più risonanza mediatica è senza dubbio quello di Raul Albiol che ha scelto il Pisa come prossima tappa della sua carriera arrivando però dagli svincolati e non dovendo quindi rispettare la deadline delle 20.00 dell’1 settembre. Un altro acquisto arrivato alla fine grazie al mercato ancora aperto nel suo campionato è quello di Benjamin Cremaschi, trequartista o mezzala statunitense classe 2005, che passa al Parma dall’Inter Miami con la formula del prestito.

Una cessione a mercato chiuso è invece quella di Jesper Karlsson che ancora una volta non trova un’occasione in maglia Bologna e cerca di rilanciarsi in Scozia con l’Aberdeen dove cercherà di segnare un numero importante di gol così da tornare ai livelli raggiunti in Olanda con l’Az Alkmaar. Dai rossoblù poi se ne va anche il polacco Kacper Urbanski che a titolo definitivo torna in patria dove vestirà la maglia della squadra più importante del paese, ovvero il Legia Varsavia con cui giocherà in Europa e cercherà di guadagnarsi la convocazione in nazionale.