CALCIOMERCATO NEWS/ Milan e Napoli, che colpi: Terraciano, Dia, Mazzocchi e Samardzic! (2 gennaio 2024)

CALCIOMERCATO MILAN: VICINO TERRACIANO, OFFERTA PER DIA!

Col nuovo anno, arrivano le prime notizie e ufficialità del calciomercato invernale: tra le formazioni più attive ci sono il Milan, il Napoli, l’Inter e l’Atalanta. I rossoneri dopo aver richiamato alla base il giovane Matteo Gabbia che è già sbarcato a Milano di ritorno dal Villarreal e che andrà a tamponare la moria di centrali del Milan, stanno tentando un altro colpo di calciomercato: si tratta del giovane Filippo Terraciano del Verona. Un difensore eclettico, che gioca sia da centrale che da difensore/esterno destro. Titolare del Verona, potrebbe trasferirsi alla corte di Pioli per un a cifra vicina ai 5 milioni di euro. C’è da battere la concorrenza della Fiorentina, ma i dirigenti del Milan sono a colloquio con l’agente del calciatori e sono convinti di chiudere a breve con un blitz. Si parla nelle ultime ore di un altro obiettivo di calciomercato del Milan: si tratta di Dia, la punta della Salernitana che il nuovo ds dei campani, Walter Sabatini, deve riuscire a piazzare a gennaio.

La cifra dell’operazione è sopra i 15 milioni, nonostante un inizio di campionato non proprio esaltante della punta. Il Milan ha offerto 16 milioni ma la Salernitana chiede anche una contropartita tecnica. Ci saranno poi da monitorare eventuali colpi di calciomercato del Milan per il centrocampo. Qui ci sarà da valutare la situazione di Krunic che ha mercato, soprattutto in Turchia, e che potrebbe essere utilizzato per fare cassa e quindi per far posto a una nuova pedina. Queste operazioni, compreso l’attaccante, vedranno la luce solo dopo che la difesa avrà avuto i suoi puntelli. Per chiudere il capitolo Milan, riferiamo di un ultimo rumors di calciomercato che riguarda la panchina. Da quando Ibra è diventato operativo come dirigente, non mancano voci e illazioni, soprattutto quelle che riguardano il futuro di Pioli. Si fa insistente la notizia per cui il neo dirigente milanista vorrebbe Antonio Conte sulla panchina rossonera.

CALCIOMERCATO NAPOLI: FATTA PER MAZZOCCHI, SI STRINGE PER SAMARDZIC!

De Laurentiis è stato di parola anche questa volta. Dopo il mea culpa per la classifica deficitaria del suo Napoli aveva promesso il massimo sforzo nel calciomercato invernale per cercare di raddrizzare la baracca e risolvere i problemi tecnici e tattici della formazione costruita in estate. Il primo colpo di calciomercato andato a segno è Pasquale Mazzocchi, che si trasferisce dalla Salernitana al Napoli per 3 milioni di euro. Un nuovo terzino destro, di grande spinta, per aumentare il peso sulle fasce di Walter Mazzarri. Contemporaneamente gli uomini mercato del Napoli stanno stringendo per Lazar Samardzic con l’Udinese. Un obiettivo che era stato vicinissimo all’inter in estate, ma che poi era saltato improvvisamente, forse per un ripensamento dell’ultimo secondo da parte di Beppe Marotta e Piero Ausilio.

Il Napoli, volendo evitare aste e inserimenti di squadre straniere, ha deciso di affondare il colpo di calciomercato con un offerta pesante sia per l’Udinese che per il calciatore stesso: 25 milioni di euro per il cartellino, e 2,1 milioni l’anno a Samardzic. C’è da dire che come sempre il Napoli si è mosso bene e in anticipo rispetto a tutti. E’ riuscito a piazzare per 23 milioni Elmas al Lipsia e con questi soldi e poco più ha già finanziato sue super colpi. C’è da giurare che le operazioni di calciomercato non siano finite qui, senza dimenticare che 15 giorni fa è arrivata pure la notizia del rinnovo di Victor Osimhen. Più difficile sarà il prolungamento di Zielinski che pare abbia trovato una prima intesa con l’Inter per giugno: 4,5 milioni l’anno per 4 anni. Ma il Napoli si sta già consolando con Samardzic…











