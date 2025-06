Il calciomercato Palermo guarda in Serie A dove vuole prendere Emil Audero come nuovo portiere oltre Tommaso Augello e Nicolas Viola in coppia

Calciomercato Palermo News: tentativo per il ritorno di Emil Audero

L’obiettivo dei rosanero nella prossima stagione è sempre più chiaro, soprattutto dopo la presa di Filippo Inzaghi come nuovo allenatore e le voci che riguardano il calciomercato Palermo e i nomi che stanno venendo accostati alla squadra, la dirigenza ha deciso che questo sarà l’anno in cui si cercherà di tornare in Serie A e di farlo raggiungendo una delle prime due posizioni. I siciliani cercheranno di portarsi a casa alcuni tra i migliori giocatori dell’ultima Serie B e anche alcuni di quelli che sono in uscita dalle loro squadre di Serie A e che accetteranno di scendere di categoria per sposare il progetto rosanero.

Il primo tentativo verrà fatto per il portiere visto che Gomis sarà ancora occupato con il recupero dall’infortunio e Desplanches potrebbe andare in prestito per aumentare la sua esperienza, il Palermo ha deciso che proverà a riportare in Sicilia un giocatore arrivato nella sessione invernale e che da subito ha fatto la differenza. La squadra siciliana si metterà quindi in contatto con il Como per l’acquisto o il prestito di Emil Audero, il ventottenne indonesiano vuole lasciare i lariani dove non ha mai avuto spazio e tornare in rosanero gli garantirebbe il posto da titolare.

Calciomercato Palermo News: Tommaso Augello e Nicolas Viola in arrivo dal Cagliari

Il calciomercato Palermo poi proverà ad aprire un asse con il Cagliari per concludere l’acquisto di due giocatori che sarebbero un grosso salto in avanti per la prossima stagione e per raggiungere la Serie A, sul primo i rosanero hanno messo gli occhi da un po’ tanto da aver già provato ad aprire una trattativa. Si tratta di Tommaso Augello, terzino o esterno sinistro trentenne che non rientra più nei piani dei sardi che hanno deciso di cederlo a titolo definitivo, la sua ultima stagione è stata buona con 7 assist in 38 partite e il suo valore è più che abbordabile dai rosanero visto che è pari a 2 milioni.

Il secondo invece sarebbe un giocatore che porterebbe tecnica e pericolosità offensiva anche se ormai è vicino alla fine della sua carriera, è stato poi già allenato da Inzaghi nella sua vecchia esperienza a Benevento che lo ha chiesto come pezzo fondamentale del suo 3-4-1-2. Il giocatore è Nicolas Viola, trequartista trentacinquenne che quest’anno ha giocato 27 partite e realizzato 3 gol e 1 assist in Serie A, potrebbe liberarsi gratuitamente dai sardi per legarsi così da evitare ai rosanero una spesa che per quanto sia bassa potrebbe essere evitata.