Il calciomercato Palermo segue Jesse Joronen come possibile nuovo numero uno e Vasilije Adzic come fantasista per Inzaghi

Calciomercato Palermo News: Vasilije Adzic un talento per Inzaghi

I rosanero sono una delle squadre più attive per quanto riguarda i trasferimenti in tutta la Serie B, questo perché hanno intenzione di creare una squadra superiore a tutte le altre e che sotto la guida di Filippo Inzaghi possa riuscire a raggiungere la promozione e tornare dopo lunghi anni in Serie A. Il calciomercato Palermo ha intenzione di fare una piccola rivoluzione per dare al nuovo allenatore la miglior squadra possibile per gli obiettivi della dirigenza e per esprimere il calcio che quest’anno gli ha permesso di portare nel massimo campionato una squadra come il Pisa.

Il tecnico ha un gioco molto offensivo e spumeggiante e per riuscire a metterlo in campo ha bisogno di talento, soprattutto nella trequarti visto che è la zona di campo più importante legando il gioco tra il centrocampista e gli attaccanti, per questo la dirigenza del Palermo ha messo gli occhi su un giovane di grande talento che potrebbe così avere la sua prima vera opportunità. Il giocatore scelto è Vasilije Adzic, trequartista montenegrino classe 2006 della Juventus che però con i bianconeri ha giocato poco e andando in Serie B in prestito potrebbe mettere in mostra tutto il suo talento.

Calciomercato Palermo News: Jesse Joronen in difesa della porta rosanero

Il secondo ruolo su cui è importante che il calciomercato Palermo intervenga è quello del portiere visto che Audero tornerà a Como dopo la scadenza del prestito, i rosanero cercheranno di riportare l’ex Sampdoria in Sicilia ma se non dovessero riuscire hanno già pronta l’alternativa che è in uscita dalla sua squadra. Si tratta di Jesse Joronen, portiere finlandese di trentadue anni che da tre anni difende la porta del Venezia, i lagunari ora hanno riscattato Stankovic e quindi il suo ruolo da titolare non è più certo, la squadra siciliana potrebbe quindi chiedere il prestito o offrire 500 mila euro e acquistarlo.

Con tutte le entrate necessarie però sarà d’obbligo anche qualche cessione e uno dei giocatori su cui più squadre hanno messo gli occhi è il centrocampista ventottenne Jacopo Segre, che potrebbe rimanere in Serie B e andare a giocare in una società in ricostruzione come il Monza. I biancorossi infatti sono interessati ad aggiungere un centrocampista per il possibile addio di Sensi e Pessina e l’ex Torino è un’opportunità visto che il Palermo lo lascerebbe partire con la formula del prestito o a titolo definitivo ma per una cifra pari a 1,5 milioni che per i lombardi sarebbero accettabili.