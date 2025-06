Calciomercato Palermo News: Salvatore Esposito è il sogno per il centrocampo

L’obiettivo della prossima stagione rosanero è molto chiaro ed è la promozione in Serie A dopo diversi anni dall’ultima volta, per questo la dirigenza ha deciso che verranno fatti investimenti importanti partendo da quello dell’allenatore, che sarà Filippo Inzaghi, fino ovviamente alle operazioni in entrata che potrebbero essere numerose. Il calciomercato Palermo infatti ha il compito di puntellare una rosa già sulla carta competitiva e per farlo cercherà di sfruttare le uscite delle squadre che l’anno prossimo giocheranno nella massima divisione.

Le operazioni del calciomercato Palermo in entrata per il club siciliano quindi potrebbero essere diverse e in tutte le zone del campo, la più interessata dovrebbe essere il centrocampo dove la squadra ha dimostrato di avere qualche limite nella scorsa stagione, per questo il nuovo tecnico avrebbe chiesto almeno due acquisti, uno dei quali che possa occupare una posizione avanzata. Il nome che piace più di tutti alla società è Salvatore Esposito, forse uno dei migliori giocatori della stagione di Serie B che però non è riuscito a promuovere il suo Spezia, dopo la delusione potrebbe essere pronto ad una nuova avventura ma occhio a possibili interessi dalla Serie A.

Calciomercato Palermo News: Luca Zanimacchia il jolly offensivo

Il calciomercato Palermo però non si farà trovare impreparato e nel caso il centrocampista dovesse scegliere un’altra destinazione o la richiesta dei liguri fosse troppo elevata avrebbe già individuato due possibili alternative, la prima e la più simile alle caratteristiche dello spezzino, è Zan Majer, centrocampista sloveno della Cremonese con cui ha raggiunto la promozione anche se non da protagonista. L’altra possibilità potrebbe invece essere Luca Zanimacchia che potrebbe essere il trequartista del 3-4-2-1 di Filippo Inzaghi e giocare alle spalle di Pohjanpalo e Brunori.

Infine i rosanero si muoveranno senza dubbi in difesa dove i profili che interessano sono due, entrambi che fanno parte della rosa di due squadre promosse in Serie A, il primo è conosciuto dal tecnico visto che è di proprietà del Pisa mentre il secondo è stato un membro della scalata verso la promozione della Cremonese. Si tratta di Arturo Calabresi, ventinovenne che può giocare sia come terzino sinistro che come braccetto in una difesa a 3 e per cui i toscani chiedono neanche 1 milione di euro, e di Luca Ravanelli, ventottenne il cui prezzo si aggira sugli 1,5 milioni.