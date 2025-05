Calciomercato Palermo News: Boris Radunovic a difesa della porta

Per l’ennesimo anno la squadra rosanero non è riuscita a raggiungere la promozione in Serie A, unico obiettivo da quando è stata acquistata dal City Group, nonostante i grandi investimenti fatti sull’allenatore e sul mercato in estate e nel mese di gennaio. Per il prossimo anno il calciomercato Palermo cercherà di creare una squadra che possa finalmente raggiungere l’obiettivo e tornare nella massima categoria dopo 10 anni per poi affidarla a Filippo Inzaghi, che fresco di promozione con il Pisa sembrerebbe aver deciso di cimentarsi in un’altra avventura nel campionato cadetto.

Calciomercato Pisa News/ Bonfanti verso il riscatto, Borrelli occasione in attacco (28 maggio 2025)

Il primo ruolo dove la dirigenza dovrà operare è la porta dove sono diversi i giocatori che lasceranno, da Audero il cui prestito dal Como terminerà, a Sirigu il cui contratto scadrà e non verrà rinnovato, e Gomis che ha subito un pesante infortunio e che non verrà riconfermato anche il prossimo anno. L’obiettivo numero uno per la porta del Palermo è stato identificato in Boris Radunovic, ventinovenne serbo del Bari con cui è sceso in campo in 37 partite in questa stagione collezionando anche 13 clean sheets, il suo prezzo potrebbe oscillare tra i 700 mila euro e il milione.

Calciomercato Sassuolo News/ Klinsmann portiere da Serie A, due obiettivi dalla Bundesliga (28 maggio 2025)

Calciomercato Palermo News: Claudio Gomes è il sacrificabile

Il calciomercato Palermo dovrà però essere finanziato anche dai trasferimenti e il primo indiziato per lasciare è Claudio Gomes, centrocampista francese classe 2000 che è sceso in campo in 32 occasioni e ha contribuito con 2 gol e 1 assist, in questi ultimi due anni è stato il giocatore che ha avuto la crescita maggiore e ha attirato su di sé gli occhi di club inglesi. Le squadre disposte a spendere i 3 milioni richiesti dai rosanero sono lo Sheffield United, il Norwich City e il Watford, tutte squadre che militano nella Championship ma che hanno l’obiettivo di tornare in Premier League.

Calciomercato Inter News/ È fatta per Luis Henrique: le cifre

La strategia del Palermo per raggiungere la Serie A sembrerebbe essere quella di avere un reparto offensivo di altissimo livello che possa guidare la squadra a suon di gol fino alla promozione, per questo dopo l’acquisto nel mercato invernale di Pohjanpalo la dirigenza vorrebbe provare a portare in Sicilia anche il suo ex compagno Christian Gytkjaer. L’attaccante danese è sceso in campo in 29 occasioni in questa stagione nelle quali ha segnato solamente 2 gol e fornito 1 assist, la cifra necessaria per ricomporre la coppia del Venezia è tra i 700 mila euro e il milione.