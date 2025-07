Calciomercato Palermo News: Emmanuel Gyasi l’ultima possibilità

Il progetto rosanere continua a prendere forma e a preparare una squadra che possa il prossimo anno raggiungere la Serie A sotto la guida di Filippo Inzaghi e possibilmente farlo senza troppe difficoltà e intoppi durante la stagione, per questo la dirigenza sta cercando di portare in Sicilia giocatori con esperienza nel massimo campionato o altri che si sono messi in mostra in Serie B negli ultimi anni. Il calciomercato Palermo dopo aver aggiunto il nuovo titolare della fascia sinistra sta cercando un titolare per la fascia opposta valutando tre obiettivi principali.

L’ultima idea della dirigenza sarebbe quella di far vestire la maglia del Palermo nella prossima stagione ad Emmanuel Gyasi, trentunenne ghanese che gioca con l’Empoli da 2 anni e che è nato proprio nel capoluogo della Sicilia, quest’anno in Serie A ha giocato 37 partite riuscendo a segnare 2 gol e fornire 3 assist che però non sono bastati per salvare i toscani. Il suo contratto è in scadenza nel 2026 e quindi ai rosanero potrebbe bastare un’offerta da 1 milione per portarsi a casa un giocatore esperto con caratteristiche molto offensive, fondamentali per il gioco di Inzaghi.

Calciomercato Palermo News: Pol Lirola il preferito e Simone Zanon l’ultima opzione <2>

La trattativa più avanzata per questo tipo di giocatore del calciomercato Palermo però è un’altra, quella per lo spagnolo Pol Lirola che è ormai fuori squadra all’Olympique de Marseille e che con i rosanero ha nuovamente la possibilità di mettersi in mostra in Serie B come era riuscito a fare ai tempi del Sassuolo. Anche il contratto del calciatore di ventisette anni è in scadenza nel 2026 ma il suo prezzo sarebbe leggermente maggiore rispetto all’esterno dell’Empoli, la richiesta dei francesi è infatti di 2 milioni che i siciliani ritengono troppi ma che potrebbero decidere di spendere in caso non venga trovata nessuna alternativa.

L’ultima opzione del calciomercato Palermo per la fascia destra è invece il classe 2001 Simone Zanon che lo scorso anno ha esordito nel campionato cadetto con la maglia della Carrarese attirando anche l’interesse di squadre di Serie A come la Fiorentina che però hanno deciso di non affondare il colpo per il ragazzo. Il suo è il profilo più giovane ma allo stesso tempo che da meno garanzie sull’apporto immediato che può dare alla squadra, il suo prezzo è di 1 milione e la squadra toscana non ha alcuna intenzione di abbassare le pretese, inoltre sul giocatore c’è anche la Sampdoria che potrebbe scatenare un’asta alzando così il prezzo.