Calciomercato Palermo News: Niklas Pyyhtia un giovane dal Bologna

Filippo Inzaghi da quando si è seduto sulla panchina rosanero ha messo le cose in chiaro con la società, entrambi hanno voglia di raggiungere la promozione, che sarebbe la seconda consecutiva per il tecnico, e farlo dominando il campionato ma per poter raggiungere questo obiettivo sarà necessario un grosso impegno sul mercato. E quindi si continua ad allungare la lista di profili che il calciomercato Palermo vuole mettere a disposizione del tecnico con giocatori che arrivano da esperienze in Serie A e altri che avendo giocato poco potrebbero accettare di scendere di categoria.

La zona di campo dove più di tutte Inzaghi ha chiesto l’intervento della società è il centrocampo, ritenuto troppo poco affidabile nei membri ora presenti in rosa, sono tanti i giocatori seguiti ma negli ultimi giorni si è aggiunto il nuovo nome di Niklas Pyyhtia, centrocampista finlandese di proprietà del Bologna ma che ha passato l’ultima stagione in prestito al Sudtirol. Il ventunenne è stato impiegato in 18 partite nelle quali ha realizzato 4 gol e 3 assist aiutando la sua squadra ad uscire dalla zona retrocessione, ora i rosanero hanno chiesto la possibilità di averlo in prestito che i rossoblù dovrebbero assecondare.

Calciomercato Palermo News: Cristiano Biraghi e Brandon Soppy due rinforzi dalla Serie A

Per poter far rendere al meglio la squadra e adattarla al suo stile di gioco Inzaghi ha chiesto al calciomercato Palermo di operare sugli esterni, il nuovo allenatore vuole giocatori di maggiore gamba e soprattutto che abbiano maggiore qualità con la palla che quindi possano fornire palloni migliori agli attaccanti. I calciatori seguiti negli ultimi giorni sono due, entrambi che arriverebbero da squadre di Serie A, il primo è Cristiano Biraghi, di ritorno dal prestito al Torino ma che ormai ha le ore contate alla Fiorentina, potrebbe arrivare con la formula del prestito con il riscatto legato alla promozione in Serie A.

L’altro giocatore su cui il club siciliano ha messo gli occhi per rinforzare le fasce è Brandon Soppy, l’esterno francese classe 2002 dopo essere esploso in maglia Udinese ha fatto fatica a ripetersi dopo l’acquisto da parte dell’Atalanta e ha dovuto girare diversi club in prestito, questa stagione è stato aggregato alla squadra U23 per la quale però ha giocato solo 8 partite. Ora potrebbe tornare a giocare con la maglia del Palermo ed essere una delle frecce a disposizione di Inzaghi, l’Atalanta potrebbe anche essere aperta alla cessione a titolo definitivo per 1 milione.