CALCIOMERCATO PALERMO NEWS/ Visite per Tutino, poi Verre. Orihuela: “Darò il massimo”

Calciomercato Palermo news, l’analisi del tecnico Eugenio Corini

Il Palermo tenterà di centrare un piazzamento nei playoff nel corso della seconda parte della stagione e per riuscirci i dirigenti stanno valutando quali operazioni effettuare in questa finestra di calciomercato invernale. Intervenuto in conferenza stampa dopo la sfida pareggiata col Perugia, l’allenatore rosanero Eugenio Corini ha spiegato: “Mercato? Sì, mi aspetto qualcosa. Arriveranno giocatori che ho richiesto e stiamo lavorando con la società. Ma non abbiamo una panchina corta, tutti coloro che sono entrati a partita in corso hanno fatto davvero bene, come ad esempio Saric, di cui sono molto contento. E poi ringrazio davanti a voi della stampa Nicola Valente che oggi è stato fondamentale per noi. Anche se è arrivato un po’ tardi in Serie B sta dimostrando di valere tantissimo. Adesso lascio a lui il meritato palcoscenico”.

Diretta/ Perugia Palermo (risultato finale 3-3) video tv: la riacciuffa Brunori!

Calciomercato Palermo news, le parole di Orihuela alla presentazione

Nel frattempo in casa Palermo oggi è stato presentato l’ultimo colpo di calciomercato in entrata con l’arrivo di Renzo Orihuela. In prestito dal Montevideo City Torque, il difensore ventunenne ha dichiarato, come riporta Palermotoday.it: “Sono molto felice di essere a Palermo: ringrazio il City Group per questa grande opportunità, darò il massimo per questa maglia. Il Palermo ha avuto una grande tradizione di giocatori uruguaiani, da Cavani a Hernandez ma anche Lores Varela, che è amico mio. Spero che porti fortuna anche a me. Ho parlato anche con Gonzalo Bergessio, abbiamo un ottimo rapporto, ci siamo sentiti e mi ha parlato della città nonostante abbia giocato nel Catania. Mi ha detto che sarà una bellissima esperienza”.

CALCIOMERCATO PALERMO NEWS/ Piace Tutino ma c'è la SPAL, Verre e Molina sul taccuino

Calciomercato Palermo news, visite per Tutino e piace l’ex Verre

Il Palermo potrebbe presto annunciare anche un altro acquisto per questi freddi giorni di calciomercato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Gennaro Tutino è atteso oggi per effettuare le visite mediche di rito prima di firmare con i siciliani e l’attaccante ventiseienne lascia il Parma in prestito con diritto di riscatto. Infine, anche l’ex Valerio Verre potrebbe salutare la Sampdoria e tornare a vestire la maglia dei rosanero dopo aver già dato il suo benestare al completamento dell’operazione.

