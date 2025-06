Calciomercato Parma News: Marko Arnautovic fa il percorso opposto di Chivu

Il calciomercato Parma nelle ultime settimane è al centro di varie trattative, tutte legate a doppio filo con l’Inter visto che dopo il passaggio di Christian Chivu a tecnico dei nerazzurri, la squadra milanese starebbe trattando per acquistare tre giocatori, Leoni per la difesa, Bonny come terzo attaccante e Bernabé vista la possibile uscita di Calhanoglu. La dirigenza dei ducali ora dovrà quindi scegliere la strategia da adottare e decidere se cedere tutti e tre i migliori giocatori in ogni ruolo, o se tratterne qualcuno anche nella prossima stagione, per alcuni di questi però il sostituto sarebbe già stato individuato.

Chivu vuole portarsi dietro nella sua avventura nerazzurra giocatori che già conosce e per l’attacco, dove l’Inter deve effettuare almeno un acquisto, avrebbe scelto Ange Yoan Bonny che andrebbe ad occupare il ruolo di terzo attaccante e di primo sostituto di Thuram. Al suo posto il Parma avrebbe scelto due profili tra cui scegliere, il primo è Marko Arnautovic, in uscita dai nerazzurri dopo la fine del contratto, potrebbe legarsi ai ducali per portare esperienza e gol, in alternativa si proverà a trattare con il Milan per Lorenzo Colombo che però potrebbe essere difficile prendere a titolo definitivo.

Calciomercato Parma News: Fabio Miretti al posto di Bernabé

Il secondo giocatore che il calciomercato Parma potrebbe far partire in direzione Inter è Adrian Bernabé, centrocampista spagnolo classe 2001 scuola Manchester City che da quando è arrivato in Italia ha stupito tutti per la sua capacità di impostare il gioco e i ritmi che è in grado di gestire. I nerazzurri si sono affacciati nelle ultime ore dopo aver ricevuto diverse offerte dalla Turchia e dall’Arabia Saudita per il loro centrocampista Hakan Calhanoglu, per la cessione i ducali chiedono una cifra intorno ai 20 milioni che l’Inter potrebbe offrire per accontentare il suo allenatore.

Il calciomercato Parma per sostituire la sua possibile partenza avrebbe scelto di acquistare un giovane italiano che per problemi di infortuni ha avuto poche occasioni in questa stagione e che è sceso nelle gerarchie del suo allenatore, si tratta di Fabio Miretti, ventunenne del Genoa cresciuto nelle giovanili della Juventus. Sotto la guida di Gilardino e Vieira ha giocato 25 partite nelle quali ha realizzato 3 gol e 3 assist, i rossoblù chiedono circa 15 milioni per la sua cessione e per questo gli emiliani potrebbero provare ad acquistarlo con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza.