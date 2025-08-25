Il calciomercato Parma è pronto ad un cambio in attacco con l'arrivo di Lucas Beltran e l'addio di Gabriel Charpentier. Sascha Birtschgi piace per la fascia

Calciomercato Parma News: addio certo per Gabriel Charpentier

Nella prima uscita stagionale la squadra di Cuesta ha dimostrato di faticare soprattutto in fase offensiva dove senza la armi più importanti dello scorso anno, Bonny, Man e Mihaila, è mancata completamente la pericolosità della squadra, a parte in un’occasione che ha visto il salvataggio in extremis di Bremer.

DIRETTA/ Salernitana Siracusa (risultato finale 1-0): decide Knezovic su rigore (Serie C, 25 agosto 2025)

Il calciomercato Parma deve quindi regalare a tutti i costi al suo tecnico un giocatore in quella zona di campo che possa da solo alzare il livello di pericolosità della squadra così da facilitare la salvezza oltre a rinforzare le fasce, importantissime nel gioco del tecnico.

Mentre la dirigenza cerca il giusto profilo da portare a Parma che possa prendere le redini dell’attacco, si sta anche lavorando per un addio, poco importante negli equilibri della squadra ma che potrebbe essere fondamentale per chiudere il calciomercato, si tratta dell’attaccante congolese Gabriel Charpentier.

DIRETTA/ Casertana Altamura (risultato finale 3-1): autogol di Spina! (Serie C, oggi 25 agosto 2025)

Il ventiseienne nella passata stagione ha giocato solo 10 partite e il suo contratto in scadenza nel 2026 spinge i ducali a muoversi rapidamente per la sua cessione intorno al milione di euro che potrebbe interessare il Pafos, club cipriota, i sauditi dell’Al Fateh o i turchi del Kayserispor.

Calciomercato Parma News: Lucas Beltran e Sascha Birtschgi le aggiunte dell’ultima settimana

Per quanto riguarda gli acquisti invece il calciomercato Parma non ha le idee chiarissime ma nella giornata di oggi sembrerebbero essersi aperte due nuove piste, quella nel reparto offensivo dovrebbe parlare argentino e vorrebbe l’arrivo in prestito del ventiquattrenne Lucas Beltran.

Diretta/ Audace Cerignola Picerno (risultato finale 2-2): Cuppone la riprende! (Serie C, 25 agosto 2025)

L’attaccante della Fiorentina non rientra nei piani di Pioli, soprattutto dopo l’acquisto di Piccoli ma non ha intenzione di accettare la pista russa, l’opzione di passare l’anno in Emilia consentirebbe ai viola di avere un peso in meno in rosa e ai ducali di avere un attaccante sulla carta capace di fare tanti gol.

Per la fascia, in particolare quella destra invece, il nome che la dirigenza del Parma starebbe seguendo è quello di Sascha Birtschgi, classe 2006 svizzero di proprietà del Lucerna che ha esordito quest’anno in prima squadra già in 4 partite dopo un anno nelle giovanili con 21 presenze e 4 gol.

Il prezzo del ragazzo sarebbe molto basso intorno ai 250 mila euro ma nelle idee della società sarebbe un ottimo sostituto e potenzialmente il futuro titolare della fascia destra con cui poterci fare anche un’importante plusvalenza, si tratta poi di un giocatore capace di fare la doppia fase e molto rapido, caratteristiche non facili da trovare.