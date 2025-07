Il calciomercato Parma ha deciso di fare almeno un'operazione in attacco con Gaetano Oristanio e Lorenzo Insigne i possibili obiettivi

Calciomercato Parma News: Lorenzo Insigne occasione a costo zero

Con l’arrivo di Cuesta, allievo di Arteta, i ducali hanno segnato una linea ben precisa per il prossimo anno sia per il mercato che potrebbe essere fatto sia per il tipo di gioco e di progetto che la società ha intenzione di portare avanti, basato su un calcio offensivo e con molti giovani in rosa, sulla falsariga di quello fatto dal Como lo scorso anno. A differenza dei lariani però il calciomercato Parma è costretto a cedere i suoi pezzi pregiati in caso di offerte importanti per poi cercare di sostituirli al meglio con giocatori che in futuro possano essere valorizzati come quelli prima di loro.

In un gruppo di giovani però si sa che è necessaria una guida esperta, soprattutto nel caso anche per il tecnico questa sia la prima esperienza alla guida di una squadra e in generale in Italia, per questo i ducali potrebbero approfittare della nuova situazione contrattuale di Lorenzo Insigne per riportarlo in Italia. L’ex capitano del Napoli infatti dopo soli tre anni ha deciso di rescindere il suo contratto con il Toronto FC e provare a tornare in Europa nel calcio che conta, anche se all’età di trentaquattro anni e dopo anni in un campionato come la MLS potrebbe non essere più a livello.

Calciomercato Parma News: Gaetano Oristanio l’obiettivo del progetto giovane

Il vero obiettivo del calciomercato Parma per l’attacco però è un altro e risponde al nome di Gaetano Oristanio, trequartista o esterno classe 2002 di proprietà del Venezia, acquistato per 4 milioni dall’Inter che però detiene ancora una clausola di recompra da poter esercitare in qualsiasi momento. Quest’anno ha collezionato 37 presenze nelle quali è riuscito a segnare 3 gol e fornire 3 assist, con la retrocessione dei lagunari le possibilità di vedere il ragazzo cambiare squadra sono aumentate anche per via del suo costo relativamente basso e pari a 8 milioni.

Come detto però il Parma potrebbe essere costretto a dover cedere alcuni giovani talenti e dopo Bonny, che nei prossimi giorni sarà presentato dall’Inter, il primo indiziato a lasciare è Leoni che piace a Inter, Milan e Juventus, altri due colpi in uscita che però la dirigenza potrebbe concludere sono a centrocampo. I due nomi che piacciono a diverse squadre italiane sono quelli di Bernabé e Sohm due obiettivi della Fiorentina ma su cui anche Inter e Milan hanno messo gli occhi, a differenza dei primi due però il Parma cercherà di trattenere i due centrocampisti a meno di offerte irrinunciabili.