Il calciomercato Parma accoglierà Sebastiano Esposito come contropartita per la cessione di Bonny. Mattia Liberali è un nome che piace in ottica futura

Calciomercato Parma News: Sebastiano Esposito è il nuovo attaccante dei ducali

Dopo le speculazioni sul nome del nuovo tecnico dei ducali che avrebbe preso il posto di Chivu, la dirigenza ha sorpreso tutti affidando il ruolo al giovanissimo Carlos Cuesta, vice allenatore di Mikel Arteta, continuando così una tendenza sempre più seguita negli ultimi anni di dare spazio ai secondi di grandi tecnici, come fatto dal Leicester City e dal Chelsea con Enzo Maresca. Il calciomercato Parma nel frattempo è al centro di molte voci che vedono cessioni possibili o praticamente concluse di giocatori importanti della rosa e l’arrivo di giovani che possono prenderne il posto e crescere in Emilia.

Chi è ormai certo lascerà il Parma è Bonny che seguirà il suo allenatore e andrà a far parte del nuovo attacco nerazzurro, il prezzo della cessione dovrebbe essere di circa 22 milioni, questo perché l’Inter ha deciso di abbassarlo inserendo nella trattativa il cartellino di Sebastiano Esposito. L’attaccante ventiduenne ha passato l’ultima stagione in maglia Empoli e nonostante la retrocessione è stato uno dei più positivi con 33 presenze nelle quali ha realizzato 8 gol e 1 assist, ora lascerà l’Inter dove è cresciuto dall’Under 17 per tentare la nuova esperienza in Serie A.

Calciomercato Parma News: occasione in Serie A per Mattia Liberali

Il calciomercato Parma poi ha nel mirino un altro giovane di ottima prospettiva della nostra Nazionale e che potrebbe avere la sua vera prima occasione in Serie A mostrando tutto il suo talento e avere così l’opportunità di crescere e mettersi in discussione contro giocatori più grandi e di livello superiore. Si tratta di Mattia Liberali, centrocampista classe 2007 del Milan Primavera che quest’anno ha giocato 20 partite segnando 4 gol e fornendo 2 assist nel campionato di categoria ma ha collezionato anche 8 presenze con il Milan Futuro in Serie C e 1 spezzone di partite in Serie A con la prima squadra.

La squadra ducale però dovrà anche rispondere agli assalti che diverse squadre stanno facendo nei confronti dei suoi giocatori, in particolare di Giovanni Leoni, difensore centrale di 18 anni che piace a Inter e Milan, la dirigenza ha voluto specificare che il ragazzo non si sposterà da Parma in questa sessione di mercato e come lui anche il portiere Zion Suzuki. Chi invece potrebbe lasciare è Dennis Man il cui rapporto con la società si è rotto da diverso tempo tanto da aver perso il suo posto da titolare, e Simon Sohm che invece potrebbe garantire alla società un buon ingresso di soldi.