Calciomercato Parma News: inizia l'effetto Cuesta per i ducali, il nuovo allenatore ha già puntato due elementi con cui ha lavorato in passato.

CALCIOMERCATO PARMA NEWS: LE PRIME RICHIESTE DI CUESTA

Anche il calciomercato Parma può entrare nel vivo: ufficializzato il nuovo allenatore, che come sappiamo è Carlos Cuesta e rappresenta di suo una grande scommessa, adesso i ducali possono aprire le loro trattative tenendo conto che alcuni pezzi pregiati della rosa potrebbero partire.

Ad esempio quel Giovanni Leoni che vuole mezza Serie A e, parlando di lui, il tema torna utile per dire che il Parma, anche per il profilo dell’allenatore che ha scelto, andrà soprattutto alla ricerca di giovani interessanti da abbinare magari a calciatori di esperienza, con l’obiettivo di crescere anche sul piano del valore economico.

A oggi non sappiamo quali siano le reali mosse, ma Cuesta avrebbe già avanzato le sue richieste: ipotizzando ad esempio che possa provare a lavorare con qualcuno che conosce, può esserci una bella occasione dall’Arsenal: tra qualche giorno sarà infatti svicolato Salah-Eddine Oulad M’Hand, classe 2003, nato in Olanda e di origine marocchina.

Un trequartista naturale, che con la squadra B ha segnato 6 gol smazzando 7 assist nella Premier League 2 ma, al pari di alcuni compagni, non sarà confermato: Cuesta ovviamente ci ha avuto a che fare con i Gunners, e il fatto che possa arrivare a parametro zero potrebbe renderlo appetibile per aumentare il tasso tecnico del Parma.

DALL’OLANDA ALL’ITALIA

Sempre parlando del passato di Carlos Cuesta, il calciomercato Parma ovviamente si muove anche seguendo la pista italiana. L’allenatore spagnolo ha lavorato con la Juventus in due riprese: prima nell’Under 17 e poi nella Next Gen, nello specifico nella stagione 2019-2020, quella che ha visto Fabio Pecchia sollevare la Coppa Italia Serie C. Ecco, chi giocava in quella squadra? Fino a gennaio, Dany Mota che poi era passato in prestito al Monza, venendo riscattato dalla società brianzola: 14 gol in 84 presenze in Serie A, la possibilità di giocare come seconda punta o eventualmente attaccante tattico.

Un profilo che potrebbe piacere a Carlos Cuesta, e che è destinato a rimanere in Serie A: lo vuole il Sassuolo che ha già mosso i primi passi, ma non è detto che siano i neroverdi ad accaparrarselo e il Parma può essere assolutamente in corsa, la cosa che appare certa è che l’attaccante portoghese è in uscita dal Monza retrocesso in Serie B e potrebbe fare comodo a parecchie squadre che lottano per la salvezza. Sempre da quella Juventus Next Gen un’altra suggestione, quel Nicolò Fagioli che la Fiorentina ha obbligatoriamente riscattato ma che potrebbe non rientrare nei piani di Stefano Pioli: staremo a vedere, ma il calciomercato Parma si sta muovendo.