Calciomercato Parma News: i ducali hanno fissato il prezzo per Adrian Bernabé e intanto vanno alla ricerca di un sostituto di Bonny.

CALCIOMERCATO PARMA NEWS: UNA CESSIONE ILLUSTRE?

Il calciomercato Parma ha fissato il prezzo per un altro dei gioielli della sua rosa: ormai venduto Ange-Yoan Bonny all’Inter, tanto che l’attaccante potrebbe già essere al Mondiale per Club 2025 in caso di qualificazione nerazzurra ai quarti, adesso il club ducale potrebbe trovarsi nella posizione di trattare per la cessione di Adrian Bernabé.

Spagnolo del 2001, cresciuto nel Manchester City e trasferitosi al Parma nel 2021, è certamente un elemento di grande talento ma nel corso degli anni ha pagato i tanti infortuni che lo hanno limitato proprio in tema di calciomercato, impedendogli di andare a esplorare il mondo delle big.

Occasione che potrebbe non arrivare nemmeno in estate, anche se un upgrade potrebbe essere possibile: il Parma valuta Bernabé almeno 25 milioni di euro, per il momento un prezzo ritenuto troppo alto da una delle pretendenti e cioè la Fiorentina.

I viola, su accordo con Stefano Pioli, hanno già iniziato a sondare il terreno con i ducali ma alle cifre richieste difficilmente si arriverà a una chiusura. Dal canto suo lo stesso Parma, piazzato Bonny all’Inter, non ha l’immediata necessità di vendere un altro pezzo pregiato: prenderà dunque le offerte che arriveranno con calma, valutando di volta in volta il da farsi.

COME UTILIZZARE IL TESORETTO

Adesso per il calciomercato Parma c’è una priorità, che è quella di trovare un attaccante: con l’addio di Bonny si apre uno spazio non indifferente nella rosa gialloblu, serve non solo un profilo offensivo ma un titolare che possa garantire, almeno virtualmente e nelle idee di Carlos Cuesta, la doppia cifra di gol per andare a caccia della salvezza. C’è un nome che in questo momento spicca sugli altri: stiamo parlando di Sebastiano Esposito, classe 2002, che è impegnato con l’Inter al Mondiale per Club 2025. Un indennizzo – per così dire – per la cessione di Bonny? Non è detto, ma la trattativa può proseguire.

Dopo qualche anno di apprendistato Esposito ha disputato una buona stagione con la maglia dell’Empoli, nonostante la retrocessione dei toscani ha garantito 8 gol e ne ha segnati due anche in Coppa Italia, nell’Inter probabilmente si troverà chiuso dall’arrivo appunto di Bonny e allora potrebbe ripartire ancora una volta dalla provincia. Più difficile per il calciomercato Parma arrivare a Francesco Pio Esposito, il fratello di Sebastiano: per lui l’Inter ha forse intenzione di confermarlo nella rosa come quarto attaccante, al netto di questo le opzioni per l’ultimo capocannoniere di Serie B (con lo Spezia) sono certamente superiori.