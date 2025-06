Calciomercato Parma News: Francesco Pio Esposito ritrova Chivu

Il mondo della squadra emiliana potrebbe essere sconvolto da un momento all’altro se dovesse verificarsi l’addio dell’allenatore Christian Chivu, che dopo essere arrivato da traghettatore per concludere la stagione e raggiungere la salvezza sarebbe stato contattato dall’Inter, club con cui ha vinto tutto, per prendere il posto lasciato da Simone Inzaghi. Il tecnico però sta trattando per un rinnovo per il quale si sta facendo promettere alcune operazioni nel calciomercato Parma, che riguardano sia il numero di uscite che potranno verificarsi che nuovi acquisti.

La prima cessione che potrebbe essere conclusa da parte dei ducali è quella di Bonny, l’attaccante francese ha impressionato e piace a molte squadre ma quella in vantaggio dovrebbe essere l’Inter che lo prenderebbe per essere la prima scelta dopo Thuram e Lautaro o il titolare in caso di cessione del francese. Al suo posto il tecnico ha chiesto alla dirigenza di fare di tutto per portare a Parma Francesco Pio Esposito, anche con una formula di prestito, il suo arrivo potrebbe essere favorito proprio dalla cessione del francese visto che il ragazzo che ha impressionato con lo Spezia è di proprietà dei nerazzurri.

Calciomercato Parma News: Salvatore Esposito l’altra richiesta del tecnico

Il secondo acquisto richiesto da Chivu al calciomercato Parma invece riguarda il centrocampo dove Sohm, Bernabé e Keita non bastano per avere meno difficoltà nel raggiungere la salvezza, manca infatti un giocatore che possa guidare il centrocampo da un punto di vista emotivo. Il nome segnalato è quello di Salvatore Esposito centrocampista dello Spezia, fratello di Francesco Piu e Sebastiano, che si è messo in mostra 7 gol e 9 assist in 34 partite, con un’offerta tra i 10 e i 15 milioni potrebbe fare il salto in Serie A che con i liguri non è riuscito a fare.

In difesa invece potrebbe salutare Giovanni Leoni che è seguito da tutte le big di Serie A e per una cifra importante potrebbe essere lasciato partire, con la sua cessione però potrebbe non corrispondere un acquisto visto che in quel ruolo la squadra vede già diversi giocatori, partendo da Vogliacco che dopo il prestito è stato riscattato. Stessa cosa per i terzini dove Valeri verrà confermato e riscattato insieme al capitano Del Prato, uno dei migliori di quest’anno, in uscita occhio a possibili offerte per Man, Mihaila o Benedyczak che hanno trovato poco spazio.