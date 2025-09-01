Calciomercato Parma News: il colpo Lorenzo Insigne potrebbe essere reale, i contatti con l'entourage del calciatore sono in corso.

CALCIOMERCATO PARMA NEWS: INSIGNE PIÙ DI UN’IPOTESI!

Se ne era parlato in chiave Lazio, ora può diventare un’opzione concreta per il calciomercato Parma: stiamo parlando di Lorenzo Insigne, lo riporta Fabrizio Romano e potrebbe realmente diventare un affare da chiudere nelle ultime ore della sessione estiva. Sarà davvero così? Lo scopriremo, ormai a breve.

Certo è che il Parma sembra aver bisogno di un calciatore del genere, anche dal punto di vista dell’immagine: gli addii di Cristian Chivu e Ange-Yoan Bonny hanno in qualche modo “sconfessato” il progetto nato negli anni scorsi, e gli acquisti per il momento non sono stati troppo di impatto per la società ducale.

Anzi: l’allenatore Carlos Cuesta è quello che ha guadagnato il maggiore spazio nelle analisi degli addetti ai lavori, e più che altro per il doverlo scoprire nella nostra Serie A. Dunque, perché non Lorenzo Insigne?

Secondo l’insider di calciomercato il Parma avrebbe avviato i contatti con l’entourage dell’ex Napoli che, ricordiamolo, si è svincolato dal Toronto FC; se l’ex compagno Federico Bernardeschi ha trovato subito squadra, ripartendo dal Bologna, per Insigne l’ipotesi Lazio e il ritorno a giocare sotto Maurizio Sarri è tramontata anche per l’impossibilità di metterlo sotto contratto prima di gennaio, visto il blocco delle operazioni in entrata.

INSIGNE AL PARMA: PRO E CONTRO

Lorenzo Insigne al Parma può davvero essere un’ipotesi concreta per il calciomercato dei ducali? Bisogna analizzare lo scenario: come detto il partenopeo arriva da tre stagioni al Toronto nelle quali non ha particolarmente brillato, 19 gol in 76 partite, a Napoli lo ricordano con grande affetto per essere stato un figlio della città arrivato fino alla prima squadra e alla nazionale ma, d’altro canto, è anche vero che soprattutto al termine della sua esperienza si diceva che gli azzurri non potessero più permettersi il lusso di averlo in squadra, e il fatto che il suo sostituito (Khvicha Kvaratskhelia) abbia subito vinto lo scudetto non depone a suo favore.

Il Parma però è una tipologia di squadra diversa, non votata all’alta classifica e con meno pressioni; qui Insigne sarebbe la star riconosciuta (forse solo al pari di Adrian Bernabé) ma bisognerebbe creargli il giusto sistema di gioco per permettergli di esprimersi, tecnicamente potrebbe fare la seconda punta nel 3-5-2 varato da Cuesta mentre per il 4-3-3 non ci sarebbero forse gli uomini giusti.

In più la carta d’identità dice la sua, ma è anche vero che un colpo anche “mediatico” come quello di Insigne, soprattutto se a parametro zero, potrebbe comunque essere interessante e prezioso per una società come il Parma, aggiungendo un veterano senza snaturare il progetto basato sui giovani. Staremo a vedere, alla conclusione del calciomercato estivo manca davvero poco…