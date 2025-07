Il calciomercato Parma è alla ricerca di una punta che potrebbe essere Willem Geubbels o Mihailo Ivanovic. Giovanni Bonfanti aggiunta in difesa

Calciomercato Parma News: trattativa per il giovane Giovanni Bonfanti in difesa

I ducali fino a questo momento sono una delle squadre più al centro di trattative di mercato che vedono come protagonisti i giocatori migliori della rosa in tutte le zone di campo, in attacco c’è già stato l’addio di Bonny in direzione Inter mentre in difesa e centrocampo sembrano destinati a partire Leoni e Bernabé.

Calciomercato Juventus News/ Tudor vuole un suo ex calciatore: lo ha allenato in Francia (oggi 9 luglio 2025)

La strategia attuale del calciomercato Parma è quindi quella di trovare i sostituti dei giocatori più vicini alla cessione per poi poter aprire all’addio anche di altri giocatori la cui cessione porterebbe un’importante cifra da reinvestire nel mercato.

Un acquisto che la squadra emiliana vorrebbe riuscire a portare a casa è quello di un giovane difensore che potrebbe essere il sostituto di Leoni in caso di sua cessione o un’alternativa se l’ex Sampdoria alla fine decidesse di rimanere.

Calciomercato Napoli News/ Fissata la deadline per Ndoye, e spunta l'alternativa (oggi 9 luglio 2025)

Il giocatore per cui il Parma si sta muovendo è Giovanni Bonfanti, classe 2003 dell’Atalanta che lo scorso anno è stato uno dei motivi della promozione del Pisa in Serie A, la Dea difficilmente lo cederà a titolo definitivo ma con un prestito secco o con diritto di riscatto l’operazione si potrebbe concludere in maniera positiva.

Calciomercato Parma News: Willem Geubbels e Mihailo Ivanovic possono sostituire Bonny

Il giocatore che però il calciomercato Parma deve prendere il prima possibile è l’attaccante dovendo sostituire il titolare Bonny che ha lasciato seguendo Chivu all’Inter, il francese ha portato nelle casse del club 25 milioni che daranno grande libertà alla dirigenza di andare sui propri obiettivi.

Calciomercato Roma News/ Massara beffa Marotta, in chiusura per un centrocampista!

Gli obiettivi per la punta sono due ma il preferito è il ventitreenne francese Willem Geubbels che gioca con la maglia del San Gallo in Svizzera con cui ha segnato 14 gol nelle 31 partite giocate lo scorso anno, il prezzo è di circa 10 milioni ma su di lui c’è l’interesse di diversi club tra cui Verona e Udinese.

In caso la concorrenza sia troppa la dirigenza del Parma potrebbe virare il calciomercato Parma su un altro prospetto che quest’anno si è messo in mostra con diversi gol, 12 in 37 partite di Championship, Mihailo Ivanovic, attaccante serbo nato nel 2004 che gioca con il Milwall.

Il ragazzo potrebbe lasciare l’Inghilterra con un’offerta vicina agli 8 milioni cercando di mettersi in discussione in un campionato di un livello superiore come la Serie A, prima di scegliere l’attaccante però il tecnico dovrà prendere una decisione sul futuro di quelli già presenti in rosa Pellegrino e Djuric.