Calciomercato Parma News: i ducal sono sempre più vicini a Mattia Liberali, che può essere una contropartita per Giovanni Leoni.

CALCIOMERCATO PARMA NEWS: LIBERALI VICINO

Il calciomercato Parma si sta preparando, da quanto filtra nelle ultime ore, a piazzare un colpo importante in ottica anche futura: ne avevamo già parlato, si tratta di Mattia Liberali che è uno dei giovani più apprezzati del nostro panorama. Un trequartista di 18 anni che lo scorso ottobre era anche stato inserito da The Guardian nella lista dei 60 migliori talenti nati nel 2007.

Selezione che può sempre lasciare il tempo che trova, ma che intanto dice anche della considerazione che si ha di Liberali, che era anche stato portato nella tournée estiva da Paulo Fonseca e qui aveva incantato praticamente tutti. Il suo futuro però non l’ha portato ad avere un posto in pianta stabile nella prima squadra del Milan.

Più che altro Liberali ha giocato con il Milan Futuro retrocedendo in Serie D; poteva essere il futuro della squadra rossonera, pare invece che sia già arrivato il momento della cessione: a volte il calciomercato è frenetico e prende strade obbligate.

Liberali non rinnoverà il contratto con il Milan (restano da capire i motivi che hanno portato a un gelo improvviso tra le parti) e, poiché la scadenza è nel 2006, i rossoneri sono nella posizione di doverlo vendere adesso per monetizzare.

CALCIOMERCATO PARMA NEWS, LIBERALI PER LEONI, ECCO L’IDEA

Meglio: in realtà il Milan non incasserebbe soldi dalla cessione di Mattia Liberali, perché lo utilizzerebbe come pedina di scambio anche secondo le idee del calciomercato Parma. In gialloblu gioca Giovanni Leoni, che ha solo un anno più di lui ma si è già reso protagonista in Serie A: tutti vogliono il giovane difensore, lo vuole l’Inter per abbassare l’età media nel reparto, lo vuole la Juventus che ha bisogno di elementi da cui ripartire, lo vuole la Roma alla ricerca di un centrale di personalità e che Gian Piero Gasperini possa plasmare, insomma per Leoni c’è la fila e una possibile asta al rialzo.

Il calciomercato Parma lo sa bene, e accetterebbe contropartite: con un allenatore come Carlos Cuesta, Liberali potrebbe diventare un giocatore centrale, magari formando una sorta di spina dorsale della squadra ducale con Adrian Bernabè sempre ovviamente che lo spagnolo non venga ceduto. Questo lo vedremo, intanto l’ipotesi di un conguaglio rappresentato dal 2007 rossonero per il cartellino di Leoni sta sempre più prendendo piede dalle parti di Parma: su Liberali ci sarebbe anche l’Empoli, che però l’anno prossimo giocherà in Serie B e che appunto non ha Leoni nella sua rosa. Antenne ben drizzate…