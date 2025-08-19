Calciomercato Parma news: i crociati sono attivissimi e dopo 80 milioni di cessioni si sono messi all'opera per acquistare nuovi giocatori (19 agosto 2025)

CALCIOMERCATO PARMA, INCASSI DA OLTRE 80 MILIONI

Il calciomercato Parma mette nel mirino nuovi innesti dopo una sessione estiva ricca di cessioni. Gil emiliani infatti hanno collezionato diverse cessioni, in primis Ange-Yoan Bonny dell’Inter a 23 milioni e Giovanni Leoni al Liverpool a 31.

Inoltre ci sono stati gli addii di Simon Sohm per 15 milioni alla Fiorentina, Dennis Man al PSV per 8.5 milioni e altre cessioni come Valentin Mihaila, passato al Rizespor per 2 milioni, e il francese Antoine Hainaut al Venezia per 550.000 euro.

In totale parliamo di 80 milioni incassati con una 30ina investiti tra Christian Ordonez dal Velez e Oliver Sorensen a centrocampo, Abdoulaye Ndiaye al Troyes in difesa e il colpo in avanti Matija Frigan, croato dal Westerlo.

CALCIOMERCATO PARMA, REYNA VICINISSIMO

Il calciomercato Parma come detto ora pensa ad ulteriori acquisti. Tra questi c’è l’idea Luvumbo Zito dal Cagliari che secondo L’Unione Sarda potrebbe lasciare la Sardegna: su di lui, oltre ai crociati, c’è anche il Bologna.

Un altro nome in orbita Parma è Giovanni Reyna dal Borussia Dortmund, 22enne di nazionalità statunitense che si prepara ai Mondiali in casa. Il passaggio al Tardini è molto vicino poiché la trattativa è in stato avanzato.

Atteso invece in giornata Mariano Troilo dal Belgrano. Il Pisa aveva offerto 4 milioni per metà del cartellino mentre i crociati hanno acquistato immediatamente a titolo definitivo l’argentino che dunque vestirà la casacca del Parma.