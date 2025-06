Il calciomercato Parma è pronto a privarsi di Dennis Man che piace alla Lazio. Enzo Bardeli è il possibile sostituto di Bernabé

Calciomercato Parma News: Dennis Man sul piede di partenza

L’addio di Chivu dalla panchina dei ducali non dovrebbe essere l’unico del calciomercato Parma visto che è quasi conclusa ormai la cessione di Bonny all’Inter con l’attaccante francese che seguire il suo allenatore e proverà il salto in una grande squadra dopo solo un anno di Serie A. Non sarà l’unico però visto che la dirigenza ha intenzione di liberarsi dei giocatori che non sono più certi di voler sposare al 100% il progetto della squadra e con i soldi ricavati prendere dei sostituti.

Calciomercato Inter News/ Mosquera, buone notizie: si complica il rinnovo col Valencia (17 giugno 2025)

Dal mese di gennaio, quando era stato accostato alla Fiorentina, Dennis Man ha fatto fatica a trovare continuità e a mettere in mostra il talento che nella prima parte di campionato era stato sotto gli occhi di tutti, l’acquisto di Ondrejka e le sue ottime prestazioni poi non hanno aiutato e hanno messo il giocatore all’esterno del progetto. Il ventiseienne rumeno ha comunque ottenuto 33 presenze ma ha messo a segno solo 4 gol e 5 assist che però hanno portato la Lazio a chiedere informazioni per un suo eventuale acquisto che il Parma vorrebbe concludere intorno ai 15 milioni.

Calciomercato Milan News/ Xhaka, si pensa a Thiaw come contropartita. Idea Javi Guerra (17 giugno 2025)

Calciomercato Parma News: Enzo Bardeli può arrivare con o senza Bernabé

Il calciomercato Parma non avrebbe la necessità di sostituire l’esterno vista la presenza in rosa di giocatori come Ondrejka, Mihaila e Benedyczak ma potrebbe invece andare alla ricerca di un giocatore che possa essere l’alternativa a Bernabé in caso di permanenza o il suo sostituto in caso di cessione. Il nome che piace è quello di Enzo Bardeli, centrocampista classe 2001 francese che milita nel Dunkerque in Ligue 2 con cui ha giocato 32 partite segnando 6 gol e fornendo 5 assist, ha un prezzo più che accessibile di 3,5 milioni e potrebbe essere l’ennesima scoperta della società.

Calciomercato Bologna News/ Dedic esterno duttile per Italiano, Ndoye pronto a partire (17 giugno 2025)

Le operazioni in uscita però come detto sono diverse anche se di importanza minore, la squadra emiliana sta infatti trattando per la cessione di due giocatori che non trovano spazio nella rosa in questo momento, una in prestito e l’altra a titolo definitivo. Ad andarsene in maniera definitiva dovrebbe essere Gabriel Charpentier, attaccante congolese di 26 anni che ha giocato solo 10 partite la scorsa stagione e su cui c’è l’interesse del Besiktas, per il prestito invece c’è Drissa Camara, centrocampista ivoriano classe 2002 che potrebbe passare la stagione in maglia Sassuolo o Cagliari.