L'ultima idea del calciomercato Parma è l'esperto Dusan Tadic. William Milovanovic è un nome che si aggiunge al centrocampo

Calciomercato Parma News: William Milovanovic talento dalla Spagna

Il calciomercato Parma fino a questo momento si è preoccupato maggiormente sul riuscire a chiudere cessioni importanti o a bloccare gli assalti di squadre avversarie sui giocatori che guidano la squadra, ora però inizierà a muoversi anche in entrata per migliorare la squadra e rendere più facile la salvezza.

Gli obiettivi della dirigenza sono sicuramente nel reparto offensivo dove oltre a Bonny potrebbero lasciare anche Mihaila e Man e in centrocampo dove l’arrivo di un nuovo giocatore può liberare una cessione importante tra quella di Bernabé e Sohm.

In mezzo al campo i ducali stanno pensando di aggiungere alla loro squadra William Milovanovic, classe 2002 svedese che gioca nel GAIS, seconda squadra di Goteborg che negli ultimi due anni ha avuto una grande crescita nell’Allsveskan, arrivando sempre sopra ai più famosi rivali.

L’operazione potrebbe essere conclusa con solo 1 milione ma andrebbe ad aggiungere un giocatore box-to-box che può essere l’alternativa a Sohm o il suo sostituto in caso di cessione dello svizzero, in questa stagione appena cominciata ha già giocato 13 partite riuscendo anche a fornire 1 assist.

Calciomercato Parma News: Dusan Tadic, il falso nove per Cuesta

Per il reparto offensivo invece l’obiettivo del calciomercato Parma è quello di prendere un attaccante centrale per sostituire il francese che ha deciso di lasciare per seguire il suo allenatore in nerazzurro, Carlos Cuesta non sembra avere molta fiducia in Pellegrino e Djuric anche perché per il suo gioco preferisce attaccanti meno fisici e più tecnici.

Il sogno è quindi quello di convincere uno dei giocatori che ha interpretato al meglio questa versione del ruolo lungo la sua lunga carriera, Dusan Tadic, che a trentasei anni è rimasto svincolato dopo due anni al Fenerbahce.

Se il serbo non dovesse accettare la proposta del Parma, i dirigenti vireranno su un giocatore che si trova a metà strada tra il classico attaccante di riferimento e quello di manovra andando a chiedere al Milan il prestito di Lorenzo Colombo.

L’attaccante ventitreenne non avrà sicuramente spazio in maglia rossonera e dopo il prestito all’Empoli dello scorso anno in cui ha segnato 6 gol in 37 partite è pronto all’ennesima avventura con una maglia diversa dove cercherà di migliorare ancora una volta il suo record di gol in una stagione di Serie A.