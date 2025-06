Il calciomercato Parma vuole rinforzare la difesa con Daniele Rugani e Zeno Van Den Bosch

Calciomercato Parma News: Daniele Rugani esperienza per la difesa

La squadra emiliana vivrà grossi cambiamenti nella prossima stagione a partire da quello del tecnico per l’addio di Chivu e l’arrivo di Cuesta ma senza dimenticare i giocatori che lasceranno per approdare in squadre più importanti portando però nelle casse cifre importanti da poter reinvestire. Il calciomercato Parma però non cercherà solo di sostituire le partenze che potrebbero esserci ma soprattutto cercherà di rinforzare la rosa nei ruoli dove ce ne sarà più bisogno, la difesa su tutti, per riuscire a rimanere nella categoria anche il prossimo anno.

Come detto la difesa è il ruolo dove lo scorso anno il Parma ha avuto troppe difficoltà visto che in più occasioni nonostante il vantaggio non sono arrivati punti in classifica per disattenzioni difensive, con il possibile addio di Leoni poi la squadra ha il disperato bisogno di aggiungere giocatori in quel ruolo. Il primo è un giocatore di grande esperienza in Serie A e non solo che arriva da una buona stagione dopo anni difficili, si tratta di Daniele Rugani, difensore trentenne della Juventus che ha un prezzo intorno ai 2 milioni per la scadenza nel 2026 del suo contratto, quest’anno ha giocato nell’Ajax dove è stato un importante membro della squadra di Farioli.



Calciomercato Parma News: Zeno Van Den Bosch l’alternativa in prospettiva

Il secondo giocatore che il calciomercato Parma potrebbe aggiungere in difesa invece è un profilo completamente diverso in quanto si tratta di un giocatore di giovane ma di grande prospettiva che non conosce il campionato italiano, le due squadre però hanno buoni rapporti per precedenti operazioni e potrebbero concordare un prezzo favorevole ad entrambe. Si tratta di Zeno Van Den Bosch, difensore belga classe 2003 che gioca nel Royal Antwerp con cui quest’anno ha giocato 36 partite e segnato 1 gol, il suo prezzo è intorno ai 10 milioni ma potrebbe essere deciso un prestito con diritto o obbligo di riscatto.

È poi sempre più vicino l’addio di uno dei protagonisti della cavalcata verso la Serie A e dei primi mesi dell’ultima stagione, Dennis Man, l’esterno rumeno infatti sembra aver rotto con la società e non rientrare nei piani del nuovo tecnico, come successo con quello passato. È un giocatore molto stimato e per questo non dovrebbe essere difficile trovargli una sistemazione, in questo momento però le uniche squadre che si sono fatte avanti sono la Steaua Bucarest, club dove è cresciuto ed esploso a livello europeo, e i rivali del Rapid Bucarest, guidati dall’ex direttore sportivo del Parma Mauro Pederzoli.