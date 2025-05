Calciomercato Parma News: Afimico Pululu la nuova punta dei ducali

La stagione dei ducali è stata ricca di alti e bassi ma nonostante tutte le difficoltà e il cambio di guida tecnica l’obiettivo della salvezza è stato raggiunto, con la conferma di Christian Chivu sulla panchina il calciomercato Parma lavorerà per preparare una squadra che nella prossima stagione possa raggiungere la salvezza con più tranquillità. Gli ultimi mesi di Serie A hanno poi puntato i riflettori su alcuni giocatori che ora potrebbero interessare a diverse squadre in Italia e in giro per l’Europa e con le giuste offerte potrebbero essere ceduti per poi essere rimpiazzati da nuovi innesti.

Il giocatore che sembra più vicino alla cessione è Bonny, l’attaccante francese si è messo in mostra con buone prestazioni anche se sono pochi i gol segnati attirando l’interesse di Inter e Napoli che lo vorrebbero come primo sostituto dei loro titolari. Con la cessione del francese avrebbe più spazio Mateo Pellegrino che però potrebbe doversi alternare con Afimico Pululu, attaccante ventiseienne congolese dello Jagiellonia con cui quest’anno ha realizzato 21 gol e 4 assist in 53 partite giocate, se dovesse concludersi il suo arrivo a Parma potrebbe essere fatto partire anche Milan Djuric che a quel punto sarebbe superfluo.

Calciomercato Parma News: Zion Suzuki può già partire

Il calciomercato Parma poi rischia di perdere uno dei principali fautori della salvezza della squadra, ovvero Zion Suzuki, il portiere giapponese è arrivato la scorsa estate per 8 milioni e dopo un primo periodo meno convincente ha messo in mostra delle ottime capacità riuscendo per 8 volte a chiudere la partita senza subire gol, una delle quali contro il Napoli campione d’Italia. Per questo sul giocatore si potrebbe fiondare il Galatasaray che ha appena perso Muslera dopo 14 anni, i turchi sarebbero disposti ad offrire 20 milioni per assicurarsi il giocatore e renderlo il loro portiere per i prossimi anni.

Una trattativa che invece è in fase di chiusura è quella per Christian Ordonez, centrocampista argentino classe 2004 del Velez Sarsfield, le due squadre si erano già accordate per il trasferimento nella sessione invernale, ma a differenza di Pellegrino, il calciatore ha chiesto di poter iniziare la stagione da campione in carica in patria. Ora il Parma tornerà a bussare alla porta del Velez per concludere il trasferimento del ragazzo per circa 8 milioni e portarlo in Italia, il giocatore potrebbe così essere o il sostituto di uno tra Sohm e Bernabé o una loro alternativa.