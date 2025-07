Calciomercato Parma news: i ducali vogliono rinforzare l'attacco acquistando i giovani talenti Lorenzo Colombo e Giovanni Reyna

Calciomercato Parma News: Giovanni Reyna un americano in Italia

Continua la ricerca di nuovi giocatori per il calciomercato Parma che nello specifico vuole portare alcune modifiche al suo reparto offensivo che dopo la partenza di Bonny e Mihaila potrebbe perdere anche Man e che non può affidarsi al 100% su Pellegrino e Djuric come bomber della squadra.

L’idea della dirigenza dei ducali sembrerebbe quella di aggiungere giocatori con nomi importanti che possano scaldare l’ambiente e portare grande entusiasmo anche nella squadra che con un nuovo allenatore giovane e con idee di calcio propositive dovrà riuscire a salvarsi ancora.

Il giocatore che la dirigenza avrebbe scelto per scaldare l’ambiente è un talento che sembrava potesse diventare uno tra i grandi del calcio mondiale ma che per diversi infortuni e stagioni passate in panchina per incomprensioni con il tecnico ha ormai disatteso le grandi aspettative che portava.

Si tratta di Giovanni Reyna, trequartista o esterno statunitense classe 2002 del Borussia Dortmund per cui il Parma ha presentato un’offerta da 6 milioni che i gialloneri ritengono anche accettabile, nell’ultima stagione è stato messo ai margini del progetto tanto che ha giocato solamente 16 partite nelle quali però ha segnato 2 gol.

Calciomercato Parma News: altro prestito per Lorenzo Colombo

Il ruolo della punta centrale invece il calciomercato Parma lo vorrebbe offrire ad un nuovo titolare visto che il tecnico spagnolo non considera l’ex Monza un possibile titolare e non può fare affidamento solamente all’argentino nonostante abbia avuto un impatto importante nella scorsa stagione.

Il giocatore che a dirigenza ducale proverà a portare in Emilia è il ventitreenne del Milan Lorenzo Colombo che sicuramente non rimarrà in rossonero ma per cui si sono mosse anche Genoa e Torino, l’attaccante potrebbe arrivare in prestito con diritto o obbligo di riscatto intorno agli 8 milioni.

Un’altra possibilità è poi quella di accettare la proposta nerazzurra e inserire nella trattativa per la cessione di Leoni anche il cartellino di Sebastiano Esposito, così che l’Inter possa abbassare le richieste del Parma, e i ducali possano avere un attaccante capace di giocare in diverse zone del reparto offensivo, che già conosce la Serie A e arriva dalla sua migliore stagione.

Con l’arrivo dell’ex Empoli però andrebbe un po’ a cambiare l’assetto tattico della squadra che non avrebbe più un riferimento centrale su cui appoggiarsi ma che avrà un attaccante di maggiore movimento che non lascia punti di riferimento.