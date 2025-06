CALCIOMERCATO PARMA: IN DUE PER LA PACNHINA

Anche il calciomercato Parma è entrato nel turbine della ricerca del nuovo allenatore: ufficialmente non è ancora così, ma le ultime notizie dicono che la società ducale avrebbe autorizzato l’Inter a trattare con Cristian Chivu, e sembrerebbe che il tecnico rumeno sia realmente vicino a tornare ad Appiano Gentile. Il Parma, a differenza di quanto fatto ad esempio dal Como, ha lasciato libero il suo allenatore di prendere una decisione in merito; ora bisognerà vedere se Chivu accetterà la sfida Inter o se, come Patrick Vieira – altro ex – sceglierà di rimanere nella squadra che ha condotto alla salvezza con risultati ottimi, tra cui proprio un 2-2 contro l’Inter (ma poi ha anche fermato il Napoli).

Naturalmente, il calciomercato Parma è concentrato alla ricerca di un nuovo allenatore: stando alle indiscrezioni, in questo momento i nomi in cima alla lista sarebbero due. Il primo, un ritorno: Alberto Gilardino a Oarma ha giocato tre anni segnando 56 gol, risultando decisivo nello spareggio salvezza contro il Bologna nel 2005 (appena prima di andare al Milan). Come allenatore ha portato il Genoa in Serie A, lo ha salvato il primo anno ma è stato esonerato lo scorso novembre, dopo aver fatto 10 punti in 12 giornate. Il suo profilo è comunque in linea con quello di Chivu: ex calciatore di livello, allenatore giovane che potrebbe aprire un bel ciclo.

CALCIOMERCATO PARMA: L’ALTERNATIVA A GILARDINO

Allo stesso modo, il calciomercato Parma valuta il nome di Daniele De Rossi: anche lui è un campione del mondo del 2006, anche lui è giovane (un anno meno di Gilardino, tre di Chivu) e la sua carriera come allenatore è appena agli inizi. Una “batosta” l’ha già ricevuta, quella della Spal che lo aveva esonerato in Serie B; tuttavia De Rossi è riuscito a ripartire nel migliore del modi, andando a guidare la Roma in una piazza complicatissima, segnata dall’esonero di José Mourinho e con il compito ancor più difficile in quanto grande ex calciatore, con la fascia di capitano indossata a fine carriera. De Rossi ha risollevato le sorti della Roma, portandola anche in semifinale di Europa League dove ha tenuto testa al Bayer Leverkusen.

Un percorso che sarebbe potuto durare tanto, e che invece si è incredibilmente interrotto quando la società ha deciso di esonerarlo. Vero che aveva iniziato male il campionato, altrettanto vero che ci sarebbe stato margine per sistemare le cose e che il suo primo sostituto, Ivan Juric, ha fatto anche peggio. A Parma De Rossi potrebbe trovare un ambiente consono alle sue idee, potendo anche far crescere qualche giovane e sviluppare un progetto in crescita; al momento comunque la priorità del Parma sarebbe quella di confermare Chivu, ma se come sembra il rumeno dovesse scegliere l’Inter sarà necessario trovare un nuovo allenatore e questi sono i primi due nomi che la società sta valutando.