Il calciomercato Parma continua a sognare l'arrivo di Giovanni Reyna e nel frattempo valuta diversi profili per l'attacco

Calciomercato Parma News: Giovanni Reyna il sogno dei ducali

La squadra di Carlos Cuesta era già stata completata nelle passate settimane e in questi ultimi giorni di mercato necessitava solamente di alcuni colpi che andassero ad allungare la rosa e dare al tecnico spagnolo più alternative per ogni posizione così da poter cambiare le carte in tavola a gara in corso o variare la formazione tra una partita e l’altra.

Il calciomercato Parma ora però deve tornare ad operare per via di una grande opportunità di mercato che si è presentata e soprattutto per sopperire all’infortunio del nuovo attaccante acquistato per sostituire Bonny che lo terrà lontano dal campo per diverse settimane.

L’opportunità che il Parma sta cercando di sfruttare al massimo delle sue possibilità è quella di Giovanni Reyna, trequartista ed esterno americano di proprietà del Borussia Dortmund che però ha deciso di non puntare più sul ragazzo che nell’anno del suo esordio sembrava poter diventare il nuovo grande prodotto della squadra giallonera.

Dopo numerosi infortuni però la sua parabola di crescita si è fermata e ora è diventato un esubero della squadra tedesca che i ducali hanno deciso di voler acquistare visto il prezzo davvero basso intorno ai 5 milioni e ancora la giovane età.

Calciomercato Parma News: tutte le opzioni in attacco

Per quanto riguarda l’attacco invece il calciomercato Parma dovrà trovare un nuovo giocatore visto l’infortunio di Frigan e la volontà del nuovo tecnico di giocare con una doppia punta, come già dimostrato nelle partite amichevoli e nella prima partita di Coppa Italia, i nomi accostati sono molti ma ora quelli più probabili sono tre.

I primi due arrivano entrambi dalla stessa squadra, il Como, e sono Patrick Cutrone e Andrea Belotti che non troveranno più spazio rispetto a quello dello scorso anno nella squadra di Fabregas e anzi sono destinati a giocare ancora meno dopo il mercato dei lariani.

L’ultimo profilo invece è quello di Mohamed Bayo, attaccante guineano ventisettenne di proprietà del Lille ma che nella scorsa stagione ha giocato in prestito al Royal Antwerp dove però ha collezionato solamente 9 presenze in campionato senza riuscire mai a trovare il gol.

Il suo prezzo si aggira sui 3 milioni ma il Parma vorrebbe prenderlo in prestito visto che non avrebbe un ruolo principale nel momento in cui il neo acquisto Frigan recupererà dall’infortunio, c’è poi anche la suggestione Taremi che però non convince per l’ingaggio elevato dell’iraniano.