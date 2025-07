Calciomercato Parma News: anche il West Ham piomba su Zion Suzuki, i ducali studiano già la soluzione per il sostituto del portiere giapponese.

CALCIOMERCATO PARMA NEWS: SUZUKI VERSO LA PREMIER

In tanti vogliono Zion Suzuki, il calciomercato Parma naturalmente sta valutando il da farsi perché il portiere giapponese è uno dei pezzi pregiati della rosa. Arrivato dal campionato belga, in breve tempo è diventato una certezza della squadra ducale: nemmeno un infortunio nel corso della stagione ne ha frenato il rendimento.

Potrebbe essere una bella plusvalenza, ma i ducali vorrebbero tenerlo un’altra stagione… almeno se non arriverà l’offerta giusta, intanto gli emiliani hanno chiuso la porta al Napoli che vorrebbe Suzuki per affidargli il ruolo di vice di Alex Meret.

Sembra invece che sulle tracce dell’estremo difensore giapponese sia spuntato il West Ham: la squadra di Londra, oltre a rappresentare il fascino della capitale inglese e del calcio della Premier League, potrebbe anche garantire una buona offerta al Parma e un ingaggio interessante a Suzuki, certamente superiore a quello che i ducali potrebbero offrire.

Dall’Inghilterra si parla di contatti avanzati tra le parti, il Parma però tentenna ancora perché appunto il desiderio è quello di proseguire almeno per un altro anno e comunque la valutazione è alta. Vedremo allora cosa succederà nelle prossime settimane…

CALCIOMERCATO PARMA, CHI SOSTITUISCE SUZUKI?

A questo punto naturalmente, se il calciomercato Parma dovesse effettivamente vendere Zion Suzuki, si aprirebbe lo scenario relativo al sostituto. Possiamo fare qualche ragionamento: Carlos Cuesta arriva dall’Arsenal e ha conosciuto da vicino Karl Hein. Estone, classe 2002, ha giocato l’ultima stagione in prestito nel Valladolid dove è riuscito a farsi un nome, oggi costa 3 milioni di euro. Sempre dai Gunners, stuzzica anche per il prezzo Alexei Rojas, colombiano di passaporto russo. Potrebbe arrivare per 250 mila euro, è stato il titolare nell’ultima Youth League disputata dalla squadra giovanile dell’Arsenal.

Potrebbe poi esserci l’idea del calciomercato Parma di chiedere una contropartita proprio al West Ham: oggi Alphonse Aréola ha 32 anni ed è lontano da quei picchi che sembrava poter garantire quando giocava nelle nazionali giovanili insieme a Paul Pogba e Florian Thauvin, tuttavia rimane un portiere affidabile che in una squadra come quella di Cuesta potrebbe ritrovarsi. La grande suggestione però rimane Aaron Ramsdale, esploso nell’Arsenal prima di perdersi per strada: retrocesso con il Southampton e destinato all’addio, costa però almeno 15 milioni di euro a meno che si ragioni sulla formula del prestito.