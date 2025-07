Calciomercato Parma News: perso Bernabé, Fiorentina su Simon Sohm

Il calciomercato Parma fino a questo momento si sta muovendo principalmente in uscita con diverse trattative aperte e alcune anche concluse, come la cessione di Bonny all’Inter, il nuovo allenatore Carlos Cuesta quindi potrebbe avere più difficoltà di quelle sperate il prossimo anno con diversi cambiamenti nella rosa. La dirigenza dei ducali poi vuole mantenere una squadra sostenibile e quindi non si tirerà indietro da cedere quei giocatori che possono portare nelle casse cifre importanti che aiutino la società a mantenere in ordine il proprio bilancio e ad investire sul mercato.

Dopo Bonny, il primo che sembrava destinato a partire era il centrocampista spagnolo Adrian Bernabé che però dopo diverse settimane di accostamento alla Fiorentina, insieme con la squadra ha deciso di non accettare l’offerta viola, la necessità dei toscani di un centrocampista però rimane e per questo hanno provato a chiedere informazioni per un suo compagno. Il calciatore che i viola vorrebbero acquistare è Simon Sohm, centrocampista svizzero classe 2001 che con 8 milioni potrebbe lasciare Parma, è infatti ritenuto più sostituibile dell’ex Manchester City e per questo la trattativa rimane aperta.

Calciomercato Parma News: Yacine Adli vuole rilanciarsi con gli emiliani

Con la probabile cessione del centrocampista il calciomercato Parma avrà bisogno di muoversi per un suo sostituto che possa essere un compagno di reparto di Bernabé o un alternativa allo spagnolo e a Keita, e la scelta dovrebbe andare in direzione di una delle opportunità del mercato. Si tratta di Yacine Adli ventiquattrenne francese di proprietà del Milan che però i rossoneri vogliono far partire in prestito anche nella prossima stagione, dopo un anno nella Fiorentina diviso tra una prima metà da titolare indiscusso e una seconda in panchina.

Infine la dirigenza potrebbe andare a toccare anche il reparto offensivo dove ci sarà bisogno di sostituire gli esterni in caso di loro partenza, entrambi i rumeni Man e Mihaila infatti sono stati messi in discussione e potrebbero essere ceduti per ottenere un’importante quantità di soldi. Per sostituire almeno uno dei due la possibilità è che il Parma chieda in prestito Kacper Urbanski, trequartista o esterno polacco di vent’anni di proprietà del Bologna ma che già la scorsa stagione era stato girato in prestito per trovare minutaggio, gli emiliani potrebbero anche provare ad inserire il diritto di riscatto per trattenere il giocatore in caso di un buona stagione.