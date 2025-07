Il calciomercato Parma ancora deve entrare davvero nel vivo ma la società vuole rinforzare la rosa a disposizione del nuovo tecnico Cuesta.

Calciomercato Parma news, il club vuole blindare i suoi big

Dopo aver ceduto Bonny all’Inter il calciomercato Parma parte in primis dal blindare tutti i suoi gioielli ed evitare cosi di smobilitare. Nelle ultime ore è arrivato l’annuncio, partito direttamente dal diretto interessato, di permanenza da parte di Suzuki con l’estremo difensore che ha chiuso definitivamente le porte ad una possibile cessione.

Il portiere resta e non solo visto che si avvicinano le chance di permanenza per Giovanni Leoni, obiettivo numero uno di Inter e Milan. I nerazzurri spenderanno gran parte del loro tesoretto per Lookman e in generale per l’attaccante mentre il club rossonero deve prima cedere e al momento sembrano tutti i big verso la conferma con Allegri soddisfatto della rosa.

Leoni piace ma dovrebbe quindi restare almeno un’altra stagione e intanto il club ha da registrare una brutta notizia. In questi minuti la squadra sta affrontando un test amichevole ma Cuesta ha perso Ondrejska per infortunio, e cosi valuta alcuni nomi per sostituirlo, o meglio già doveva arrivare un trequartista ma ora potrebbero arrivarne anche due.

Calciomercato Parma news, occorrono rinforzi per il reparto offensivo

Il calciomercato Parma vede i ducali sempre a caccia di giovani talenti e piace ancora Giovanni Reyna, talentuoso calciatore a stelle e strisce, profilo che il Parma monitora e al momento ci sono 2-3 milioni di euro di distanza tra le parti, ma si parla di un obiettivo concreto. Oltre a lui da monitorare anche la situazione di Vignato del Monza.

Il giocatore è ancora a caccia della consacrazione ma è un profilo che intriga e la dirigenza gialloblù sta valutando il suo acquisto, se ne discute con il club proprietario del cartellino. In uscita intanto occhio alla situazione di Dennis Man che a meno di colpi di scena dovrebbe partire e sulle sue tracce c’è un club greco pronto a ingaggiarlo.

Si lavora anche alla difesa, piace Andrea Carboni del Monza ma eventualmente sempre seguendo la linea giovane piace Goglichidze dell’Empoli, profilo inseguito anche dal neo promosso Sassuolo. Quel che è certo è che arriverà un difensore e – dopo l’infortunio di Ondrejka – probabile anche l’innesto di un trequartista per la squadra ducale.