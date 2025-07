Il calciomercato Pescara ha individuato due rinforzi importanti e ricchi di esperienza Massimo Coda e Luigi Sepe

Calciomercato Pescara News: Luigi Sepe esperienza tra i pali

Dopo essere riusciti a tornare in Serie B grazie ai playoff di quest’anno, i delfini vogliono rimanerci anche alla fine della prossima stagione e di molte da qui in avanti ma per farlo hanno bisogno di adeguare la rosa al salto di categoria, adattandola con giocatori più esperti e che possono avere un impatto importante.

I ruoli dove il calciomercato Pescara cercherà di intervenire sono diversi anche se in alcuni casi solo con piccole aggiunte che diano più equilibrio alla rosa o più alternative al nuovo tecnico che avrà un compito non facile ovvero quello di evitare la retrocessione.

Dove c’è una necessità impellente è il portiere visto che l’eroe della promozione Alessandro Plizzari è tornato al Venezia dopo la fine del prestito, nelle settimane passate i lagunari hanno riscattato Stankovic chiudendo lo spazio per il venticinquenne che però cercherà di giocarsi le sue carte.

Il Pescara ha quindi deciso di andare su un giocatore esperto che ha passato diverse stagioni in Serie A e Serie B, ovvero Luigi Sepe che a trentaquattro anni lascerà la Salernitana dopo un anno difficile con molta panchina per fare ritorno nel campionato cadetto come portiere titolare.

Calciomercato Pescara News: Massimo Coda il bomber per la salvezza

Il grande colpo però il calciomercato Pescara dovrebbe concluderlo in attacco dove l’obiettivo numero uno è Massimo Coda che nonostante i trentasei anni rimane una garanzia di gol per la Serie B, nell’ultima difficile stagione con la Sampdoria è sceso per la prima volta negli ultimi sei anni sotto la doppia cifra di gol, riuscendo comunque a segnarne 8 in 33 partite.

Il giocatore è in scadenza nel 2026 con i blucerchiati e per questo potrebbe essere ceduto per 500 mila euro o anche meno agli abruzzesi dove dovrebbe avere il posto da titolare assicurato, cosa che il Liguria non gli può essere assicurata.

Infine l’ultimo colpo che il calciomercato Pescara cercherà di portare a compimento è quello di un centrocampista che abbia nella fase difensiva e l’impostazione del gioco le sue caratteristiche principali e che possa essere acquistato senza dover sborsare una cifra esagerata per le casse del club.

La scelta dei dirigenti è quindi quella di puntare su Giacomo Calò, ventottenne di proprietà del Cesena che lo scorso anno ha giocato 34 partite nelle quali ha realizzato 2 gol e 5 assist, il suo prezzo è di 750 mila euro ma il suo ruolo nei bianconeri è fondamentale e non sarà facile convincerli della cessione.