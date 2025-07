Il calciomercato Pisa è alla ricerca di esperienza per la Serie A, in attacco la scelta è Dany Mota mentre in difesa piace Mattia Bani

Calciomercato Pisa News: sfida con il Palermo per Mattia Bani

Il calciomercato Pisa deve riuscire a costruire una squadra che nella stagione del suo ritorno in Serie A riesca a mettere in campo ottime prestazioni e soprattutto a lottare fino alla fine per la salvezza, per questo però serviranno diversi acquisti soprattutto di giocatori che abbiano esperienza nel massimo campionato. La dirigenza dei toscani ha individuato obiettivi in tutte le zone di campo ma soprattutto vuole costruire una squadra difensivamente solida e che sappia sfruttare al meglio le occasioni che avrà in fase realizzativa, che potrebbero non essere molte.

A guidare la difesa neroblù potrebbe quindi essere un nuovo giocatore e nelle idee della dirigenza questo potrebbe essere il capitano del Genoa Mattia Bani che ha il contratto in scadenza e che con l’arrivo di Vieira non sempre è stato considerato uno dei titolarissimi della difesa. Il calciatore potrebbe lasciare il grifone con una semplice offerta da 1/2 milioni ma per la sua esperienza si sono mosse diverse squadre di Serie A e Serie B tra cui il Palermo che vorrebbe offrirgli un ruolo centrale, come quello che ha avuto nel Genoa dall’anno della retrocessione in Serie B.

Calciomercato Pisa News: Dany Mota può tornare in Serie A

In attacco invece il calciomercato Pisa potrebbe concludere più di un acquisto che possano prendere le redini del reparto offensivo e guidare i giocatori già presenti in rosa nella difficile stagione in Serie A, la prima necessità è quella di una punta centrale ma la trattativa più avanzata sembrerebbe essere quella per un altro tipo di calciatore. Dany Mota infatti è vicino a tornare nel massimo campionato nonostante la retrocessione con il Monza per aiutare la squadra toscana neopromossa a lottare fino alla fine per la salvezza, la trattativa dovrebbe concludersi con un prestito con opzione di riscatto in caso di mancata retrocessione.

Per la prima punta invece il calciomercato Pisa sta trattando due profili in uscita dalle loro squadre e che potrebbero arrivare sia a titolo definitivo con un piccolo sconto o con un prestito con diritto o obbligo di riscatto accettando le richieste economiche degli avversari. Il giocatore preferito è Giovanni Simeone che è in uscita dal Napoli e per cui la dirigenza toscana ha già avviato da tempo le trattative, l’alternativa invece potrebbe essere M’bala Nzola che dopo il prestito al Lens è tornato alla Fiorentina ma che non rientra nei piani di Pioli e della dirigenza viola che cerca la soluzione migliore per lasciarlo partire.