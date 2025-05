Calciomercato Pisa News: si tratta il rinnovo di Giovanni Bonfanti

Il calciomercato Pisa avrà un compito non semplice per la prossima stagione in cui i toscani torneranno in Serie A dopo 34 anni dall’ultima volta, la volontà della presidenza è quella di vedere una permanenza della squadra nella massima serie ed evitare un processo, tipico delle ultime stagione, di promozione e retrocessione immediata. La dirigenza però in questi giorni deve affrontare una situazione non semplice, quella di Filippo Inzaghi, che sembrerebbe aver accettato un’offerta dal Palermo ed essere prossimo alle dimissioni per sposare il progetto ambizioso dei rosanero.

Calciomercato Sassuolo News/ Klinsmann portiere da Serie A, due obiettivi dalla Bundesliga (28 maggio 2025)

La prima operazione che il Pisa sta cercando di concludere in tempi brevi è il riscatto di Giovanni Bonfanti, il centrale classe 2003 arriva da un’ottima stagione di Serie B in cui ha giocato 22 partite e realizzato anche 1 assist e per questo l’Atalanta, proprietaria del cartellino, vorrebbe alzare le richieste. Il giocatore è valutato intorno ai 2 milioni ma sicuramente la cifra chiesta dalla Dea non sarà inferiore ai 5 milioni, in caso le due formazioni non riescano a trovare un accordo il giocatore potrebbe comunque tornare in Toscana ma con un altro prestito.

Calciomercato Inter News/ È fatta per Luis Henrique: le cifre

Calciomercato Pisa News: Gennaro Borrelli è l’obiettivo in attacco

Un’altra operazione che il calciomercato Pisa vuole portare a termine è poi l’acquisto di Gennaro Borrelli, attaccante nato nel 2000 che veste la maglia del Brescia con cui quest’anno ha giocato 34 partite segnando 6 gol e fornendo 2 assist, la richiesta del club lombardo è di 3 milioni ma la situazione societaria e la possibile retrocessione in Serie C potrebbe far abbassare le pretese alla squadra. I nerazzurri andrebbero così ad aggiungere un ulteriore attaccante oltre a Lind e Moreo visto il probabile ritorno in Francia di Meister, che potrebbe sia essere schierato come unico attaccante che giocare in coppia con un compagno.

Calciomercato Fiorentina News/ Si dimette Palladino! I dettagli e il futuro

C’è poi da capire la situazione di Francesco Coppola, difensore classe 2005 che ha passato l’anno in prestito alla Vis Pesaro proponendo ottime prestazioni riuscendo anche a segnare 3 gol nelle 29 partite giocate, il giocatore sembra interessare diversi top club tra cui Tottenham, Juventus e Fiorentina che vorrebbero acquistarlo per poi girarlo in prestito. La dirigenza del Pisa invece vorrebbe puntare sul ragazzo già dalla prossima stagione e favorire il suo miglioramento ma in caso di possibilità di ottenere una cifra importante dalla sua cessione verrà presa in considerazione.