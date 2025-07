Il calciomercato Pisa segue la situazione favorevole di Tanner Tessmann e quella di Jae-won Hwang, colpo in prospettiva

Calciomercato Pisa News: Jae-won Hwang un coreano sulla fascia

Per le neopromosse queste prime settimane di sessione dei trasferimenti sono fondamentali per riuscire a capire quale possa essere la linea da seguire nei restanti mesi, soprattutto quale sia la prospettiva della squadra per la stagione nella massima serie e dare al tecnico la possibilità di fare le sue richieste sul mercato. Il calciomercato Pisa dovrà operare più degli altri e in maniera intelligente se vorrà riuscire a non retrocedere ma soprattutto dovrà cercare di accontentare il più possibile il suo nuovo allenatore Alberto Gilardino, che ha accettato questa nuova avventura.

Uno degli acquisti che il calciomercato Pisa sta cercando di portare a casa è quello della fascia destra dove il sogno rimane Zerbin ma la cui trattativa potrebbe non essere semplice da portare a termine, la sua alternativa però potrebbe essere un calciatore poco conosciuto ma che secondo gli addetti ai lavori ha un grande margine di miglioramento. Il suo nome è Jae-won Hwang, terzino o esterno destro coreano classe 2002 che gioca per il Daegu con cui ha collezionato 20 presenze nelle quali ha contribuito con 2 assist e che per essere portato in Italia necessita di un’offerta di solo 1 milione.

Calciomercato Pisa News: Tanner Tessmann il regista per Gilardino

Altro acquisto di cui i pisani hanno estremamente bisogno è quello di un centrocampista che faccia sia da diga difensiva che da motore del gioco, il profilo su cui il calciomercato Pisa sta provando a spingere è quello di una vecchia conoscenza del calcio italiano che ora può arrivare ad un costo basso. Si tratta di Tanner Tessmann, centrocampista statunitense di ventitré anni di proprietà dell’Olympique Lyonnais ma che per la retrocessione in Ligue 2 per motivi finanziari potrebbe lasciare la Francia dopo una sola stagione e tornare in Italia con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 10 milioni in caso di salvezza.

Infine l’ultimo profilo che si è aggiunto alla lista dei possibili obiettivi del calciomercato Pisa è quello di un difensore centrale di prospettiva per cui i toscani sarebbero pronti ad investire, il giocatore in questione è Mariano Troilo, difensore centrale argentino ventiduenne che veste la maglia del Belgrano. Fino a questo momento ha giocato 14 partite del campionato argentino riuscendo anche a segnare 1 gol e 1 assist, il suo prezzo si aggira sui 5 milioni ma i toscani potrebbero decidere di spenderli consapevoli che poi il giocatore potrebbe valere il doppio se si dovesse rivelare il suo talento.