Il calciomercato Pisa ha intenzione di rinforzarsi con gli acquisti di Anas Haj Mohamed a centrocampo e Alessandro Vogliacco in difesa

Calciomercato Pisa News: Alessandro Vogliacco può rinforzare la difesa

La difficoltà riscontrata nel portare a casa la vittoria contro il Cesena nei trentaduesimi di Coppa Italia hanno convinto la dirigenza dei neroblù a doversi muovere e anche rapidamente per trovare giocatori da aggiungere alla rosa a disposizione di Gilardino se l’obiettivo è quello di salvarsi alla fine dell’anno.

Calciomercato Juve News / Deciso il futuro di Vlahovic, Kelly può tornare in Premier (22 Agosto 2025)

Il calciomercato Pisa ha quindi iniziato a sondare il terreno per diversi giocatori in tutte le zone del campo così da rendere più competitiva la squadra e aumentare l’esperienza della rosa nel giocare partite difficili, come quelle che li aspettano in Serie A.

Il primo ruolo dove la dirigenza toscana ha deciso di muoversi è la difesa, il rinnovo del prestito di Bonfanti è più difficile del previsto e sicuramente non arriverà prima dell’inizio del campionato, per questo è stato contattato il Genoa per verificare la disponibilità nella cessione in prestito di uno dei suoi giocatori.

Calciomercato Inter News / I nerazzurri blindano Berenbruch, occhi su Solet. Nome nuovo dalla Francia

Si tratta di Alessandro Vogliacco, ventiseienne difensore centrale che è tornato in Liguria dopo il prestito di sei mesi con il Parma, il suo ruolo con la maglia rossoblù non è certo è per questo potrebbe essere girato in prestito al Pisa dove sarebbe il titolare e leader del reparto arretrato.

Calciomercato Pisa News: Anas Haj Mohamed un giovane talento per il centrocampo

Per il centrocampo invece il calciomercato Pisa ha adocchiato un giovane calciatore che ha collezionato ancora poche presenze in Serie A ma che nelle occasioni che ha avuto si è dimostrato un grande talento, oltre a poter ricoprire diversi ruoli, caratteristica che lo rende utile in diverse occasioni.

Calciomercato Genoa News/ Bohinen verso la Serie B, in arrivo Onana e Yongwa (22 agosto 2025)

Il giocatore individuato è Anas Haj Mohamed, jolly del centrocampo tunisino classe 2005 del Parma con cui lo scorso anno ha giocato 15 partite nelle quali ha segnato 1 gol e fornito 1 assist, l’offerta dei toscano è di un prestito ma il contratto in scadenza nel 2026 potrebbe convincerli ad acquistarlo a titolo definitivo.

Infine in attacco dopo la presa di Nzola il Pisa vorrebbe aggiungere un altro giocatore con esperienza in Serie A e che potrebbe aiutare a fornire un numero di gol necessario per la salvezza, il 3-4-2-1 di Gilardino poi necessita di giocatori duttili che possano essere schierati come trequartisti o attaccanti centrali e per questo la scelta è ricaduta su Dany Mota.

L’attaccante portoghese di ventisette anni ha dichiarato la sua volontà di tornare in Serie A ma fino a questo momento il Monza non ha ricevuta alcuna offerta interessante, vicina ai 5 milioni, per concedergli la cessione che se in prestito dovrà garantire l’obbligo di riscatto.