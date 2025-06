Il calciomercato Pisa ha messo gli occhi su Edoardo Goldaniga e Alieu Fadera del Pisa mentre attende il nuovo allenatore Gilardino

Calciomercato Pisa News: Alberto Gilardino il nuovo allenatore

Le squadre neopromosse in Serie A sono tra quelle che hanno più bisogno di intervenire nella sessione di trasferimenti per adattare la rosa al livello della nuova categoria per poter lottare fino alla fine per la salvezza, è il caso dei nerazzurri toscani che alla ricerca di giocatori aggiungono la scelta del nuovo allenatore. Il calciomercato Pisa quindi deve iniziare a muoversi e individuare il tecnico migliore per la prossima stagione e acquistargli giocatori che possano non sfigurare nel campionato e allo stesso tempo individuare i giocatori che invece possono lasciare per far aumentare il budget.

Calciomercato Inter News/ Il Fenomeno può restare, assalto al talento turco del Real Madrid!

Come detto il primo acquisto che il Pisa dovrà fare è quello del tecnico, visto l’addio di Filippo Inzaghi, non convinto di riuscire a raggiungere l’obiettivo della salvezza e soprattutto stregato dal progetto che gli ha messo davanti il Palermo per la sua ambizione di tornare in Serie A. Il profilo a cui i nerazzurri sono più vicini è quello di Alberto Gilardino, senza squadra da quando quest’anno è stato esonerato dal Genoa e che si potrebbe rimettere in gioco in questa nuova esperienza, l’alternativa potrebbe essere Marco Giampaolo che invece ha deciso di separare la sua strada da quella del Lecce.

Calciomercato Roma News/ Riquelme strizza l'occhio a Paredes, il punto su Bove (27 giugno 2025)

Calciomercato Pisa News: Edoardo Goldaniga e Alieu Fadera obiettivi dal Como

Il calciomercato Pisa dopo aver scelto il nuovo allenatore cercherà di aggiungere giocatori con esperienza di Serie A nella propria rosa e i nomi che sembrerebbe aver identificato in questo momento sono due, entrambi compagni di squadra al Como ma in due ruoli diversi, uno in difesa e uno che può giocare come attaccante o centrocampista ma sempre sulla fascia. Il primo nome è quello di Edoardo Goldaniga, trentunenne difensore centrale che quest’anno è stato uno dei titolarissimi di Fabregas avendo giocato 32 partite nelle quali è anche riuscito a segnare 1 gol.

Calciomercato Torino News/ Passi avanti per Anjorin, offerta dal Qatar per Coco (27 giugno 2025)

Il secondo giocatore che potrebbe lasciare il Como per andare a rinforzare le fila del neopromosso Pisa è l’esterno Alieu Fadera, esterno gambiano classe 2001 che come detto può essere schierato sia in un tridente offensivo che più indietro nella linea di centrocampo, quest’anno ha giocato 28 partite nelle quali ha realizzato 1 gol e 4 assist. Il suo prezzo si aggira sui 5 milioni ma le due squadre dovrebbero accordarsi per un prestito secco fino a fine stagione garantendo così al giocatore un minutaggio maggiore rispetto che con i lariani e ai toscani un giocatore con esperienza in Serie A.