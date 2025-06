Calciomercato Pisa News Domagoj Bradaric il primo acquisto da Serie A

Il calciomercato Pisa sta partendo con un po’ di ritardo per la prossima stagione visto che la squadra non ha ancora una guida tecnica per l’addio di Filippo Inzaghi e la sua decisione di rimanere in Serie B alla guida del Palermo, scelta che forse è stata fatta per le poche sicurezze che ha dato sul mercato la società. Per cercare la permanenza nella massima categoria però i nerazzurri dovranno fare una grande lavoro, andare a limare il più possibile i limiti della squadra e aumentare l’esperienza di Serie A che tra i giocatori manca, la missione salvezza parte già da qui e da un buon lavoro in preparazione alla stagione.

Il giocatore che per ora sembrerebbe essere più vicino al Pisa è Domagoj Bradaric, il venticinquenne esterno croato ha appena concluso una buona annata in prestito all’Hellas Verona con 28 presenze e 1 gol ma anche un ottimo apporto sia in fase offensiva che difensiva. Ora dovrebbe tornare alla Salernitana ma qualsiasi sia il futuro della squadra campana dopo i playout chiederà la cessione per tornare in Serie A, ecco quindi che i toscani potrebbero essere una buona soluzione sia per lui che per i granata che potrebbero accordarsi per un prestito con diritto di riscatto o obbligo a certe condizioni.

Calciomercato Pisa News: Stefano Moreo e Adrian Rus raggiungono Inzaghi a Palermo

Il calciomercato Pisa però dovrà avere anche la forza di lasciar andare alcuni giocatori che sono stati importanti per la corsa alla promozione ma che non sono al livello per la Serie A, su due di questi inoltre c’è l’interesse proprio del Palermo che avrà alla guida Inzaghi, che li potrebbe convincere ad accettare. Il primo è il trequartista trentunenne Stefano Moreo che quest’anno ha contribuito con 7 gol e 7 assist in 35 partite, per circa 2 milioni potrebbe diventare rosanero per supportare Pohjanpalo.

Un altro giocatore che potrebbe seguirlo è Adrian Rus, difensore centrale rumeno di ventinove anni, che già non aveva trovato grandissimo spazio in Serie B e difficilmente potrebbe trovarlo in Serie A, il Palermo però sembrerebbe essere alla ricerca di difensori e la conoscenza del nuovo tecnico con il giocatori lo spinge verso la Sicilia. In questa stagione ha comunque collezionato 25 presenze e segnato 2 gol e porta inoltre la possibilità di essere schierato come terzino destro, il suo prezzo è di circa 1 milione ma il Pisa potrebbe anche lasciarlo andare in prestito.